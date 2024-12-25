أصدرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تقريرها اليومي حول سعر السكر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في الأسواق المصرية، حيث كشفت عن متوسط الأسعار للمستهلك والتغيرات التي يشهدها السوق المحلي حسب النوع والجودة، وجاءت الأسعارالتي نرصدها لكم عبر الموجز، كالتالي:

سعر السكر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

بلغ متوسط سعر كيلو السكر البلورة اليوم للمستهلك حوالي 35.19 جنيه، وهو يعتبر من الأنواع الأكثر انتشارًا في الأسواق، ويتميز باستخدامه الواسع في المنازل والصناعات الغذائية.

سجل سعر كيلو سكر الدوحة 34.50 جنيه عد من الأنواع المفضلة لدى العديد من المستهلكين نظرًا لجودته العالية وسعره المناسب.

سجل سعر كيلو سكر زمزم: وصل إلى 34.75 جنيه يمثل هذا النوع خيارًا متميزًا للمستهلكين الباحثين عن الجودة بسعر معتدل.

أسعار السكر المعبأ للمستهلك

شهد السكر المعبأ متوسط سعر بلغ 35.54 جنيه للكيلو، وفق البيانات المعلنة، و يتميز بكونه مجهزًا بطريقة تضمن النظافة والجودة العالية، مما يجعله خيارًا شائعًا بين الأسر والمطاعم.

سعر سكر التموين

لحاملي البطاقات التموينية، تم تحديد سعر كيلو السكر بـ 12.60 جنيه، مما يساهم في دعم الأسر ذات الدخل المحدود ويخفف من أعباء التكلفة اليومية للسلع الأساسية.

أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ: 34.51 جنيه، بتراجع 4 قروش.

سجل كيلو الفول المعبأ: 54.44 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

وشهد كيلو الدقيق المعبأ، تراجع 65 قرشًا، ليصبح سعر : 25.22 جنيه

تراجع لتر زيت عباد الشمس حوالي 5.32 جنيه ليكون سعره اليوم79.47 جنيه، .

سجل سعر كيلو السكر المعبأ: 35.7 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو المكرونة المعبأة تراجع 5 قروش، واصبح سعره 31.32 جنيه،

وسجل اليوم كيلو العدس المعبأ: 61.24 جنيه، بتراجع 3.2 جنيه.

وسعر اليوم البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.29 جنيه.

بينما لتر زيت الذرة: 100.42 جنيه، بتراجع 7 قروش فقط.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.6 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.39 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

وتراجع الارز السائب 5 قروش وسجل سعر 28.32 جنيه،

بينما شهد كيلو الفول السائب زيادة 29 قرشًا وسجل سعر 45.55 جنيه،

كيلو الجبن الأبيض: 145.4 جنيه، بزيادة 6.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 266.02 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.57 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 93.18 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

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