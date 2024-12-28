تعرف على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025.. تصدرت تلك الكلمات محرك البحث العالمي جوجل لرغبة العديد من المواطنين التعرف على الأسعار وهل هناك تغيير فيها أم لا خاصة مع بداية حلول العام الجديد.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2025، مؤكدة استمرار توفير السلع للمواطنين عبر 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، حيث سيتم صرف السلع التموينية لأكثر من 64 مليون مواطن.

ثبات الأسعار ودعماً للمواطنين

يأتي قرار الوزارة باستمرار أسعار السلع التموينية دون تغيير بعد الارتفاع الذي شهدته بعض السلع في أكتوبر الماضي، حيث كانت أسعار المكرونة قد ارتفعت بمقدار جنيهان.

من ناحييها، أكدت وزارة التموين أنها مستمرة في دعم 30 صنفًا من السلع الأساسية، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، أي ما يعادل نحو 37 مليار جنيه سنويًا.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي قائمة بأسعار السلع التموينية الأساسية التي سيتم صرفها للمواطنين خلال الشهر القادم..

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

زيت خليط (800 مل): 30 جنيهًا

علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات

مكرونة (800 جم): 17 جنيهًا

مكرونة (400 جم): 8.5 جنيه

عدس مجروش (500 جم): 21 جنيهًا

فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك (1 كجم): 18 جنيهًا

مسلي صناعي (800 جم): 36 جنيهًا

شاي ناعم (40 جم): 5 جنيهات

صلصة (300 جم): 8 جنيهات

تونة مفتتة (140 جرامًا): 18 جنيهًا

مربى أنواع (350 جرامًا): 16 جنيهًا

جبنة تتراباك (250 جم): 7.50 جنيه

جبن أبيض (125 جم): 4.5 جنيه

مسحوق أتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا

مسحوق عادي يدوي (800 جم): 16 جنيهًا

صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات

صابون تواليت (125 جم): 7.50 جنيه

لبن جاف (125 جم): 25.5 جنيه

خل 5% (900 مل): 6 جنيهات

ملح طعام (300 جم): 1.25 جنيه

حلاوة طحينية سادة (40 جم): 3 جنيهات

سائل غسيل أواني (80 جم): 3 جنيهات

بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر (أنواع): 2.75 جنيه

بسكويت تومورو (أنواع): 3 جنيهات

بسكويت بوو (أنواع): 3.75 جنيهات

طحينة بيضاء ظرف (140 جرامًا): 3.75 جنيه

قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات

مسحوق غسيل (60 جرامًا): 4.50 جنيه

إجراءات صرف السلع التموينية

ومن المنتظر أن تبدأ وزارة التموين في صرف السلع التموينية مع بداية شهر يناير 2025 من خلال المنافذ المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم توفير هذه السلع بأسعار مدعمة لصالح 64 مليون مواطن، ما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار معقولة.

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