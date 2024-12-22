طريقة الحفاظ على الرقم السري الخاص ببطاقة التموين والحفاظ عليها

يتعرض العديد من المواطنين لفقدان الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، والذي بدونه قد تتوقف كل العمليات المتعلقة بالبطاقة، ولا يستطيعون أيضاً الحصول على الدعم المطلوب، ولذا يتساءلون عن طريقة معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، وهو ما نريد أن نوضحه لكم من خلال السطور التالية من الموجز.

الاستعلام عن الرقم السري لبطاقة التموين

مدى أهمية الرقم السري الخاص ببطاقة التموين

يتكون الرقم السري لبطاقة التموين من أربعة أرقام، ويستخدم من أجل تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني، وإجراء العمليات المتنوعة على البطاقة، مثل التالي:

- أولا الاستعلام عن رصيد البطاقة.

- وأيضاً الإطلاع على حركة الصرف من البطاقة.

- وبالإضافة إلى طلب صرف السلع التموينية.

- وتسجيل رقم هاتف جديد للبطاقة.

- وأيضاً تغيير كلمة المرور لبطاقة التموين.

طريقة معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وأما عن كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، فيمكن معرفته من خلال أحد الطرق التالية:



طلب الرقم السري من مكاتب التموين

تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا من أجل معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، حيث بإمكان المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له، وأيضاً تقديم طلب للحصول على الرقم السري، مع تقديم المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- وصورة بطاقة التموين.

وعقب تقديم الطلب، يقوم موظف مكتب التموين بتسجيل بيانات المواطن في النظام، وإصدار الرقم السري له أيضاً، وإعطاؤه إياه.

ومعرفة الرقم السري عن طريق موقع دعم مصر

ويمكن للمواطن معرفة الرقم السري لبطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

1- في البداية الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني.

2- والضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

3- وإدخال رقم بطاقة التموين.

4- وأيضاً إدخال كلمة المرور.

5- والضغط على زر «نسيت كلمة المرور».

وعقب ذلك، سيظهر للمستخدم رسالة تطلب منه إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسمه، ثم الضغط على زر إرسال.

وبعد إرسال رقم الهاتف، سيصل إلى الهاتف رسالة نصية قصيرة وسوف تحتوي على الرقم السري لبطاقة التموين.

ومعرفة الرقم السري لبطاقة التموين من النت.

نصائح مهمة للحفاظ على الرقم السري لبطاقة التموين

- أولا يجب الحفاظ على الرقم السري لبطاقة التموين في مكان آمن، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

- ويجب أيضاً تغيير الرقم السري لبطاقة التموين بشكل دوري، وذلك من أجل منع أي شخص من استخدامه لسرقة رصيد البطاقة.

- ويلزم عدم استخدام الرقم السري لبطاقة التموين على أي موقع إلكتروني غير موثوق به.

طريقة تغيير الرقم السري لبطاقة التموين

يمكن لصاحب البطاقة التموينية تغيير الرقم السري لها من خلال اتباع الخطوات التالية:

- في البداية قم بالدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني.

- ثم الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

- وأيضاً إدخال رقم بطاقة التموين.

- وبالإضافة إلى إدخال الرقم السري القديم.

- وإدخال الرقم السري الجديد مرتين.

- والضغط على زر «حفظ».

الرقم السري لبطاقة التموين

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