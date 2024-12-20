خطوات الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي.. إليك الخطوات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2024، مع توضيح العقوبات المترتبة على التأخير في السداد، وطرق الدفع المتاحة للمشتركين، وفقا لموقع الشركة المصرية للإتصالات عبر موقعها على الانترنت، ومن خلال موقع الموجز اتبع الخطوات التالية للاستعلام عن الفاتورة.



خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي إلكترونيًا

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها عبر موقع الشركة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط.

2. إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

3. الضغط على استعلام لعرض الفواتير المستحقة.

4. اختيار السداد الإلكتروني وإدخال بيانات بطاقة الفيزا.

5. تأكيد السداد بالضغط على ادفع، وإدخال البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

عقوبات التأخير في سداد الفاتورة

وفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة تأخير على المشتركين الذين يتأخرون عن سداد الفاتورة بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة، بحد أدنى 10 جنيهات لكل شهر تأخير، وإذا استمر التأخير لمدة 4 أشهر، تقطع حرارة التليفون، وفي حال تأخر السداد لمدة 7 أشهر، يجرى إيقاف الخدمة وسحب الخط نهائيًا.

فاتورة التليفون الارضي

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد الفاتورة، بما في ذلك:

1. الاتصال بالرقم 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

2. زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، والاستعلام عن الفاتورة وسدادها باستخدام بطاقة فيزا أو ماستر كارد.

3. الدفع من خلال سنترالات المصرية للاتصالات.

4. استخدام خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري ومصاري.

5. السداد عبر مكاتب البريد.



الدفع عبر تطبيق إنستا باي

يمكن أيضًا سداد الفاتورة من خلال تطبيق إنستا باي باتباع الخطوات التالية:

1. اختيار دفع الفواتير من القائمة الرئيسية.

2. تحديد "فواتير التليفون والإنترنت، ثم اختيار شبكة وي.

3. إدخال رقم التليفون الأرضي.

4. تأكيد السداد بعد ظهور قيمة الفاتورة، وإدخال الرقم السري للتطبيق.

عند مواعيد السداد وتجنب الغرامات ينصح المشتركين بسداد الفاتورة في الموعد المحدد لتجنب الغرامات وقطع الخدمة، ويمكن الوصول إلى خدمات الاستعلام والدفع بسهولة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، ما يسهل على المشتركين الالتزام بالمواعيد وتجنب العقوبات.

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