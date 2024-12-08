فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024.. ارتفعت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل منذ بداية الشهر حول تلك الكلمات البحثية الهامة وذلك من أجل سدادها في موعدها المحدد قبل تطبيق أي غرامات.

وفي هذا الصدد، أتاحت الشركة المصرية للإتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك عبر موقعها الرسمي، بدءًا من يوم 1 من كل شهر، وتستمر لمدة 20 يومًا دون تطبيق أي غرامات وعلى أن يتم تحويل الخط إلى نظام الإستقبال يوم 20 من الشهر.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024

ولذا، يستعرض لكم «الموجز» جميع التفاصيل عنها وآخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024، وذلك نظرًا لإرتباطها لدى معظم المواطنين بالإنترنت المنزلي، حيث يؤدي عدم سدادها إلى إنقطاع الإنترنت.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي في شهر ديسمبر الجاري

توفر الشركة المصرية للإتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من يوم 1 من كل شهر، كما توفر الشركة الإستعلام عنها والدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة بفترة سماح 20 يومًا.

وفي حين عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي سيتم تحويل الخط إلى نظام الإستقبال فقط وذلك لمدة 7 أيام، وفي حالة عدم السداد أيضاً يتم رفع الخدمة مؤقتًا من يوم 28 في الشهر وهو ما يؤثر على الإنترنت المنزلي.

سبب تعرض الأعميل للغرامات

أوضحت الشركة المصرية للإتصالات إن العميل لديها يقع تحت طائلة الغرامة في حين تأخره عن سداد فاتورة التليفون الأرضي شهرين أو 3 شهور من التاريخ المحدد لدفعها، وقيمتها تكون 1.5% عن كل شهر تأخير من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات، ويتم رفع الحرارة عن التليفون الأرضي إذا تأخر المشترك عن السداد لمدة تصل إلي 5 أشهر من التاريخ المحدد لسدادها، حتى يتم دفعها.

ونوهت أيضًا المصرية للإتصالات إلى أن دفع الفاتورة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمة الإنترنت التي تيتم الإستفادة منها بشكل ضخم من قبل عملاء الخط الأرضي المشتركين في شركة المصرية للإتصالات.

خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024

- أولا قم بالدخول على موقع المصرية للإتصالات من هذا الرابط.

- ثانياً أدخل كود المحافظة.

- وبعدها أدخل رقم التليفون الأرضي.

- وأخيراً سوف تظهر الفواتير المطلوب سدادها.

دفع فاتورة التليفون الأرضي في الشهر الجاري

- يمكن بالفعل سداد فاتورة التليفون الأرضي نقديًا من أقرب فرع لشركة we.

- ويمكن أيضاً سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمات فوري المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية.

- ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا بالفيزا كارد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

- أولا أدخل إلى موقع المصرية للإتصالات الإلكتروني.

- ثم استعلم عن قيمة الفاتورة.

- وبعدها أختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- وأدخل بعد ذلك كود المحافظة.

- والآن أدخل رقم التليفون المراد سداد فاتورته.

- وفي هذه الخطوة إضغط على (السداد الإلكتروني).

- وإضغط على زر (ادفع).

- وعقب ذلك أدخل البيانات المطلوبة.

- وأخيراً إضغط على (سدد).

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي

- فروع أمان.

- ماكينات فوري.

- الوحدات المتنقلة.

- منافذ وفروع we.

- مكاتب البريد المصري.

- موقع الشركة المصرية للإتصالات.

- منافذ الدفع الإلكتروني ومنها (مصاري وفوري).

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024

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