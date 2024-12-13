منعًا للغرامة وقطع الخط.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2024.. زادت عمليات البحث عبر محرك جوجل عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2024, إذ تسعى الأسر والأفراد لتسديد الفاتورة في موعدها المحدد لتجنب الغرامات أو قطع الخدمة.

وفرت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام والدفع عبر موقعها الإلكتروني، بداية من يوم 1 من كل شهر، مع فترة سماح تمتد إلى 20 يومًا, وبعد انتهاء هذه الفترة، يتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024

يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي من 1 ديسمبر، ويمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة ودفعها عبر الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات, والذي يتيح فترة سماح تصل إلى 20 يومًا دون تطبيق أي غرامات, وفي حالة عدم السداد في هذه الفترة، يتحويل الخط إلى وضع الاستقبال فقط لمدة 7 أيام, وإذا استمر التأخير, يتم قطع الخدمة نهائيًا بدءًا من اليوم 28.

متى يتم تطبيق الغرامات؟

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن العميل يتعرض للغرامات في حال تأخره عن دفع الفاتورة لأكثر من شهرين, وتكون الغرامة بنسبة 1.5% عن كل شهر تأخير من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات, وإذا تأخر العميل عن السداد لمدة 5 أشهر، يتم رفع الخدمة نهائيًا.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

وترتبط فاتورة التليفون ارتباطًا وثيقًا بخدمة الإنترنت، لذا فإن عدم دفع الفاتورة يؤدي إلى انقطاع الخدمة عن الإنترنت المنزلي أيضًا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2024 عبر عدة طرق، أبرزها تطبيق "MY WE" أو من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات, وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع المصرية للاتصالات “اضغط هنا”. إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي. ستظهر الفواتير المطلوب سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تستعرض جريدة “الموجز” الطرق التي اتاحتها الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي:

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

الدفع نقدًا في فروع شركة WE.

عبر خدمات "فوري" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الدفع إلكترونيًا باستخدام الفيزا كارد عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

لتسديد فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المصرية للاتصالات “اضغط هنا”. الاستعلام عن قيمة الفاتورة. اختيار خيار "دفع الفاتورة". إدخال كود المحافظة ورقم التليفون. الضغط على "السداد الإلكتروني". إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على "سدد".

منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع الفاتورة من خلال عدة منافذ:

فروع أمان.

ماكينات فوري.

الوحدات المتنقلة.

مكاتب البريد المصري.

موقع الشركة المصرية للاتصالات.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر فودافون كاش

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال محفظة فودافون كاش عبر منصة مصر الرقمية:

الدخول على منصة مصر الرقمية “اضغط هنا”. اختيار الدفع باستخدام "ميزة ديجيتال". إدخال رقم محفظة فودافون كاش. مسح الكود المعروض على الشاشة لإتمام الدفع.

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