لينك الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.. تعرف على الخطوات

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، من المواضيع الأكثر بحثًا عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، إنه يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي عن استهلاك 3 شهور ماضية، حيث سهلت شركة المصرية للاتصالات، طرق الدفع، وأكدت أنه في حال وجود أي مشكلة أو استفسار؛ يمكن التواصل على رقم خدمة العملاء وهو 111.

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم:



-قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت من هنا

- قم بإدخال كود المحافظة الخاصة بك.

- نضيف رقم التليفون الأرضي الذي ترغب في استعلام فاتورته.

- ثم انقر على أيقونة «إظهار الفواتير».

- حدد طريقة السداد المناسبة لك، ثم انقر على أيقونة (ادفع).

- أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

-ستظهر لك معلومات الحساب مثل رقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الدفع من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.

ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.

خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق (My WE)

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق (My WE)، من خلال الخطوات التالية:

1- تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

2- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الأرضي وكلمة المرور.

3- الضغط على أيقونة (الفواتير)

4- اختيار الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

5- ستظهر أمامك تفاصيل الفاتورة وقيمة المبلغ المستحق.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات عملائها بأنه سيتم تطبيق غرامة محددة فى حالة تجاوز التأخير عن السداد، كما سيتم فصل خدمة الإنترنت المنزلي، حيث إن دفع الفاتورة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمة الإنترنت التي يتم الاستفادة منها بشكل كبير من قبل عملاء الخط الأرضي المشتركين في شركة المصرية للاتصالات.

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