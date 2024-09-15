سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وشحن العداد ابو كارت.. كلمات بحثية تصدرت شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تردد أنباء حول ارتفاع أسعار الكهرباء مرة أخرى وهو الأمر الذي نال حالة من الغضب على مواقع السوشيال ميديا.

وفي هذا الصدد، الموجز ترصد حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء وأيضًا الكشف عن سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وشحن العداد ابو كارت.

سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وشحن العداد ابو كارت

وكان القرار الذي سبق واتخذه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من قبل بشأن أسعار الكيلو وات ساعة بالعدادات الكودية الجديدة والمقدرة بـ 214.5 قرش للمنازل والعقارات المخالفة أو التي لم يصدر في حقها قرار نهائي بالتصالح أو الإزالة، هو ما سبب أزمة في حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء، وأدى إلى حالة من اللغط في الشارع المصري عن وجود اختلاف في أسعار المحاسبة بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات القديمة.

ارتفاع فاتورة الكهرباء

وبناءً على ذلك ارتفعت معدلات الشكاوي بين المواطنين بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي بين عدد كبير من المواطنين من أصحاب العدادات القديمة وأيضا من أصحاب العدادات الكودية اثناء شحن عداد الكارت.

محاسبة العدادات الكودية

وأوضح الجهاز سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وشحن العداد ابو كارت، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم محاسبة العدادات الكودية القانونية بسعر شرائح الكهرباء المطبقة علي العدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع والمعلنة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

وفيما يخص العدادات الكودية الجديدة والتي يتم تركيبها حاليًا بالوحدات والعقارات المخالفة والعشوائية أو التي كانت تعمل بنظام الممارسة في توصيل التيار، فسيتم محاسبتها بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش كيلو وات ساعة وهي نفس قيمة محاسبة سارقي التيار الكهربائي.

سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وشحن العداد ابو كارت

كما نوه بأن جميع الأفكار المنتشرة لدى بعض المواطنين عن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهو أمر غير صحيح تمامًا، موضحًا أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

ولهذا ننشر لكم سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وشحن العداد ابو كارت، وهناك بعض منها لا يعلمها المواطنين، مثل الآتي:

وجود عطل في العداد هذا في حالة العدادات القديمة. عدم تسجيل قراءة العداد قد ينتج عنه زيادة الفاتورة. ضرورة الاسراع في تسجيل قراءة العداد القديم، وذلك لتجنب زيادة الفاتورة الشهرية. تختلف مواعيد تسجيل قراءة العداد من مشترك لأخر، على حسب دورة الكشف التي تتم كل شهر. الأعطال التي يتعرض لها العداد، وهناك اختبار بسيط يجب القيام به لكشف اي عطل يوجد بالعداد، وفقط قم بغلق جميع مفاتيح الاضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة بالمنزل، ثم قم بتسجيل قراءة العداد، وبعدها يقوم العداد بتسجيل القراءة بعد مرور 15 دقيقة، وفي حالة كانت القراءة ثابتة يكون العداد سليم. وفي حالة تغيرت الاقراءة فهذا يكون دليل على وجود عطل في العداد او خلل، لذلك يجب عليك التوجه إلى الشركة لتقديم فحص.

وعن طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء يجب اتباع الآتي:

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء

الاتصال على الرقم الذي يوجد خلف الفاتورة لتسجيل القراءة أو التواصل مع الشركة من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تسجيل قراءة العداد من خلال الموقع الالكتروني للشركة من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة.

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