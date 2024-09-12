خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. اعرف السبب

خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يبحث العديد من المواطنين عن مفاجئتهم بخصم أموال من الرصيد تختلف من عداد إلى أخر، وفي بعض الحالات يتم خصم رصيد من وحدات سكنية التي لا يقطنها أحد.

ولهذا ارتفعت معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت للتعرف على أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الموجز يكشف تفاصيل وأسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وحالات الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع، والتي يمكن خصمها من شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهي كالآتي:

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الخصم في حالة الأقساط.. حيث يرغب العديد من المشتركين في توصيل العداد بنظام التقسيط، وتصل مدة التقسيط على 24 شهرًا، وفي هذه الحالة يتم الخصم شهرًا، بالإضافة إلى حالة استبدال العداد القديم الميكانيكي بعداد مسبق الدفع، وفي هذه الحالة أيضًا يتم تقسيط العداد على أقساط شهرية. الخصم من العداد مسبوق الدفع.. بسبب وجود متأخرات على بعض المشتركين الاستهلاك للكهرباء، مما يجعلهم يلجأون إلى جدولة الأقساط الشهرية حسب متوسط الاستهلاك، وتبدأ عملية الخصم مع بداية الشهر. الخصم لوجود فرق الشريحة.. حيث يبدأ عداد الكهرباء مسبوق الدفع العمل من يوم 1 من كل شهر ويحسب فيها كل شريحة يصل إليها المواطن والنسبة التي لا يتم خصم فروق شريحه حتى استهلاك 100 كيلو وات في الشهر. خصم الرصيد من العداد الكودي للمكان المغلق.. حيث يخصم العداد مسبوق الدفع 9 جنيهات تلقائيًا فيما يعرف بالمقروء بصفر للوحدات المغلقة، وذلك في حالة عدم الاستهلاك. الخصم من رصيد العداد مسبوق الدفع الرسوم والدمغات.. يتم خصم رصد من عداد مسبوق الدفع مقابل بعض الرسوم والدمغات المقررة والمعلنة شهريًا. خصم من الرصيد مقابل خدمة العملاء.. وتكون طريقة الخصم بنهاية كل شهر كالتالي:

خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

خصم جنيه في الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات.

خصم جنيهين في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات.

خصم 6 جنيهات في الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات.

خصم 11 جنيهًا في الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات.

خصم 15 جنيهًا في الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات.

خصم 25 جنيهًا في الشريحة السادسة من 651 حتي 1000 كيلو وات.

خصم 40 جنيهًا في الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات.

إقرأ أيضًا:

خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 برقم العداد

تعرف على اوراق تقديم على عداد كهرباء.. بالخطوات والرابط