لأصحاب العدادات القديمة.. تفاصيل إلغاء فواتير الكهرباء الورقية

إلغاء فواتير الكهرباء الورقية.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات الماضية عقب قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لأصحاب العدادات القديمة بسرعة إلغاء إصدار الفواتير الورقية ويستبدلها بالتطبيقات الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني.

ويرجع قرار الوزارة لـ إلغاء فواتير الكهرباء الورقية، تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي في قطاع الطاقة من خلال تجهيز شركات توزيع الكهرباء بأجهزة تعرض الاستهلاك الشهري للكهرباء.

إلغاء فواتير الكهرباء الورقية

الموجز يكشف الهدف الأساس من قرار إلغاء فواتير الكهرباء الورقية والتحول إلى الدفع الإلكتروني وهو تحقيقًا وتوفيرًا للتكاليف والموارد، مما يساهم في التسهيل على المواطنين الدفع بكل يسر وسهولة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أجهزة الدفع في أي وقت ومن أي مكان.

تحويل كافة العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية

ويأتي قرار إلغاء فواتير الكهرباء الورقية أيضًا إلى سعى الوزارة نحو استكمال وتنفيذ خطتها بتحويل كافة العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية تعمل بنظام الدفع المسبق، وتواصل وزارة الكهرباء جاهدة نحو إتمام هذه الخطة خلال العقد القادم، مما يعد بتحقيق نجاح كبير في تبني هذا النظام بكفاءة عالية واستبدال الفواتير الورقية بالدفع الإلكتروني، خاصة وأنها خطوة مهمة نحو تبني التكنولوجيا وتحسين تجربة الدفع للمواطنين، ويساهم في تحقيق كفاءة استهلاك الموارد وتوفير الوقت والجهد للجميع.

وفي هذا الصدد، ننقل لكم الأسباب وراء فصل الكهرباء عن المستهلك وهي كالتالي:

الأسباب وراء فصل الكهرباء عن المستهلك

ضرورة معرفة أهمية مكان تسجيل قراءات العداد بشكل دوري لتجنب فصل التيار الكهربائي. فرض عقوبات وغرامات على الأفعال المتعمدة لإتلاف عداد الكهرباء دون إبلاغ الجهات المختصة، والتي قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي. التوصيلات غير المشروعة تؤدي إلى تعطيل العداد أو سرقة الكهرباء، أو أي تلاعب غير قانوني بالتوصيلات، يمكن أن تؤدي إلى فصل التيار وإزالة العداد.

وللتذكير، الموجز تستعرض أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بعد الزيادة الأخيرة والتي جاءت عل النحو التالي التي سبق وحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للقطاعين المنزلي والتجاري والصناعي:

إلغاء فواتير الكهرباء الورقية

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.

من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا.

من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.

من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.

من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165 قرشا.

إلغاء فواتير الكهرباء الورقية

أسعار شرائح الكهرباء التجارية

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو وات بـ85 قرشا بدلا من 65 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

من 0 إلى 100 كيلو وات بـ85 قرشا بدلا من 65 قرشا لكل كيلو وات ساعة. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات بـ168 قرشا بدلا من 136 قرشا.

من 101 إلى 250 كيلو وات بـ168 قرشا بدلا من 136 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الثالثة من 215 إلى 600 كيلو وات بـ220 قرشا بدلا من 150 قرشا.

من 215 إلى 600 كيلو وات بـ220 قرشا بدلا من 150 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات بـ2.27 قرش بدلا من 165 قرشا.

من 601 إلى 1000 كيلو وات بـ2.27 قرش بدلا من 165 قرشا. أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للشريحة الخامسة أكثر من 1000 كيلو وات بـ2.33 قرش بدلا من 180 قرشا.

النشاط الصناعى

وفيما يتعلق بـ أسعار شرائح الكهرباء المنزلي الجديدة بالنسبة للنشاط الصناعى تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة من 150 قرشا لـ2 جنيه و33 قرشا.

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