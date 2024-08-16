خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 برقم العداد.. يبحث الكثير من المواطنين، عن خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 برقم العداد، وطرق دفع الفاتورة الكهرباء.



خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 برقم العداد



وتقدم «الموجز»، للمتابعين والقراء، معرفة كل ما يخص فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.



استعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2024

خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 برقم العداد



- الدخول على موقع وزارة الكهرباء من خلال هذا الرابط هـــــــــــــنا.

- ثم اختار على أيقونة «الخدمات».

- الضغط زر «الاستعلام عن الفواتير».

- اختار الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء.

- كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

- ثم ادخل قراءة العداد.

- بعدها ادخل الكود الخاص بك.

- ثم اضغط على أيقونة «الاستعلام».

- واخيرًا تظهر الرسوم المقرر دفعها.



استعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء شهر أغسطس 2024

خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 برقم العداد

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- الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الضغط على «قسم الخدمات».

- اختيار ايقونة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- كتابة البيانات الخاصة للتأكد منها، وهي: «الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام».

- الضغط على أيقونة «استعلام».



خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024 برقم العداد



طرق دفع فاتورة الكهرباء لـ شهر أغسطس 2024



- يمكنك الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

- ثم قم بتسجيل الدخول، واختيار دفع الفاتورة الكهرباء.

- ادخل بيانات العداد وهي: «رقم العداد، كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء» تأكد من كتابتهم بشكل صحيح.

- انقر على أيقونة «الدفع».

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