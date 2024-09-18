رابط حجز سيارات المعاقين.. خطوات الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة

رابط حجز سيارات المعاقين.. يتزايد اهتمام المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم بمعرفة تفاصيل حجز سيارات المعاقين، التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي تسهيل حصول الأشخاص ذوي الهمم على سيارات مجهزة بأسعار معقولة وبإمكانيات تتناسب مع احتياجاتهم.

وهذا السياق, تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية رابط حجز سيارات المعاقين, والشروط المطلوبة, والأوراق اللازمة لحجز سيارات المعاقين.

خطوات الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين

تمكنت الوزارة من تسهيل عملية الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتكاملة, من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المجالس الطبية المتكاملة عبر رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين “اضغط هنا” . الضغط على أيقونة "خدمات الاحتياجات الخاصة" ثم اختيار "خدمات استعلام حجز سيارات المعاقين". إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم المرور الخاص بالحساب. النقر على كلمة "بحث" للحصول على النتيجة فورًا.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على سيارة مجهزة طبياً ومعفاة من الجمارك, وجاءت كالتالي:

رابط حجز سيارات المعاقين.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

يجب تسجيل السيارة باسم الشخص المعاق.

اجتياز المتقدم للكشف الطبي بالكامل.

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

ألا تتجاوز سعة السيارة اللترية 1600 سم³.

تطابق تجهيزات السيارة مع القوانين الصادرة من القومسيون الطبي.

اجتياز الكشف الطبي الذي يحدد قدرة المواطن على القيادة.

تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية يوضح القدرة المالية للمواطن على تحمل تكاليف السيارة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح عند التسجيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة معاقين

للحصول على سيارة معاقين، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

تقرير من الشؤون الاجتماعية يوضح القدرة المالية للمتقدم.

صورة من بطاقة الخدمة المتكاملة.

تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة يحدد نسبة الإعاقة.

تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة.

تقديم رخصة القيادة.

طريقة حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين

رابط حجز سيارات المعاقين.

لحجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حجز مواعيد الكشف الطبي عبر الرابط المخصص “اضغط هنا”. الضغط على "حجز موعد الكشف الطبي". تسجيل بيانات طلب الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. كتابة نوع الإعاقة والبيانات بدقة. حفظ البيانات. استلام رسالة تحتوي على موعد ومكان الكشف الطبي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

خصصت وزارة الصحة والسكان رابطًا للاستعلام عن نتائج كشف سيارات المعاقين، يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: http://www.smcegy.com/site/car/

مدة ظهور نتيجة الكشف الطبي

تتراوح مدة ظهور نتيجة الكشف الطبي بين 10 إلى 14 يوماً.

رابط تظلمات نتيجة الكشف الطبي

يمكن تقديم تظلمات بخصوص نتيجة الكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وتحديد موعد جديد للكشف، عبر الرابط المتوفر هنا.

فئات المستحقين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الوزارة لتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة للفئات التالية:

الشلل الدماغي الشلل الرباعي الشلل النصفي الطولي أو السفلي الشلل الشديد الإعاقات المتعددة البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد فاقد البصر فقد السمع التام الحالات المتقدمة من ضمور العضلات الإعاقات الذهنية الشديدة ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) اضطراب طيف التوحد

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