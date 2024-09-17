من هنا.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين واحدة من أكثر المواضيع التي تثير اهتمامًا كبيرًا بين فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقدم الحكومة العديد من المميزات إلى ذوي الاعاقة من أجل تسهيل حياتهم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

وفي إطار الاهتمام الحكومة بتطوير قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ليصبحوا طاقات منتجة، ولرفع المعاناه عن هذه الفئة قد قررت السلطات المختصة منح هذه الفئة سيارات مجهزة معفاه من الجمارك وفقا للقرارات واللوائح المنظمة .

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ومن أجل الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين يمكن إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمجالس الطبية التابعو إلى وزارة الصحة من هنـــا.

اختيار أيقونة السيارات المعفاة من الضرائب.

الضغط على نتيجة الكشف الطبي

تدوين البيانات الشخصية ومنها الأسم والرقم القومي.

الضغط على إيقونة عرض التفاصيل.

خلال لحظات سوف تظهر لك تفاصيل موعد الكشف الطبي، بما في ذلك المكان والزمان.

يذكر أنه بعد تحديد موعد الكشف، ينبغي على صاحب الطلب الحضور في الموعد المحدد مع إحضار كافة المستندات الطبية المطلوبة.

تعليمات الحجز الالكتروني للكشف الطبي

وكشف موقع وزارة الصحة عن أهم تعليمات الحجز الالكتروني للكشف الطبي والتي جاءت على النحو التالي:

كتابة البيانات الشخصية : الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون

اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب ...... ).

اذا كان المعاق قاصرًا او غير كامل الاأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

اختيار مكان الكشف الطبي

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

بعد اتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات.(يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

بالنسبة للتظلمات واعادة المناظرات من اللجان السابقة : يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة اقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.

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