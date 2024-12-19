حذف أسماء من بطاقة التموين وحرمانهم من الدعم.. لهذه الأسباب

حذف أسماء من بطاقة التموين.. تصدرت تلك الكلمات البحثية مرحك جوجل، وذك عقب تأكيد وزارة التموين إلى أن عددًا من الفئات سيحرَمون من الدعم النقدي المزمع تطبيقه.

وتأتي تلك القرارات في إطار التحول من الدعم العيني إلى النقدي، الذي يعد أحد الحلول المدروسة لمعالجة مشكلات الدعم التقليدي، هذا التحول سيساهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وعليه نرصد لكم عبر الموجز الفئات التي قد تخرج من عباءة الدعم النقدي.

كم يبلغ الدعم النقدي؟

وسيبلغ نصيب الفرد من الدعم النقدي بحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 175 جنيهًا شهريًّا، يشمل ذلك رغيف العيش والتموين، بما يساهم في تقليل التسرب في المنظومة الذي يصل إلى 30%.

موعد تطبيق الدعم النقدي

وأكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن تطبيق الدعم النقدي سيبدأ في مناطق معينة بشكل تجريبي مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستتم وفق خطط مدروسة تلبي احتياجات المواطنين.

الفئات المحرومة من الدعم النقدي

حدد وزير التموين الفئات التي ستُستبعد من دعم البطاقة التموينية، بما في ذلك:

من يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات من يدفعون فواتير المحمول أكثر من 600 جنيه شهريًا من تتجاوز مصروفات أبنائهم المدرسية 20 ألف جنيه مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنة من يسددون ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه أصحاب الشركات التي رأسمالها 10 ملايين جنيه أو أكثر من لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر من يمتلكون سيارات موديل 2017 أو أعلى سارقو التيار الكهربائي المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة

موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع

وأكد وزير التموين، في تصريحاته أمام مجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي في إطار تطوير منظومة الدعم، للتأكد من وصوله إلى مستحقيه. وتابع أن الحكومة تسعى لإقرار هذا النظام وفق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

قيمة الدعم النقدي بديلًا عن الدعم العيني

وينطلق التطبيق التجريبي للدعم النقدي في بداية عام 2025، ووفقًا للوزير، فإن الحكومة تركز على ضمان نجاح التجربة عن طريق دراسة دقيقة ومرونة في التعامل مع احتياجات المواطنين المختلفة.

قواعد بيانات الدعم النقدي

أكد الوزير أن النظام الجديد يعتمد على قواعد بيانات دقيقة، متجنبًا الفئات التي قد تظل مهمشة نتيجة البيانات القديمة، مشيرًا إلى أهمية تحديث هذه البيانات لضمان تقديم الدعم بشكل عادل.

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