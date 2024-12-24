تحول رقمي لـ المخابز البلدية .. وزارة التموين تطلق منظومة إلكترونية جديدة

تستمر الحكومة في مسيرتها لتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات بتعميم المنظومة الإلكترونية لتشغيل المخابز البلدية، مما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

الموجز سيعرض لكم باقي تفاصيل تشغيل المخابز البلدية عبر التقرير التالي:

تشغيل المخابز البلدية

وجاء قرار تشغيل المخابز البلدية إلكترونيًا، وفقًا لتعليمات اللواء دكتورعمروعبدالمنعم مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والتي أكدت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023.والموجهة إلى شركة سمارت.

وشدد علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتعميم المنظومة الإلكترونية،مع التشديد على أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات المطلوبة هو يوم الخميس الموافق 25 يناير2024.

هدف الحكومة من تشغيل المخابز البلدية إلكترونيًا

تهدف الحكومة من خلال تعميم المنظومة الإلكترونية لتشغيل المخابز البلدية إلكترونيًا إلى:

1. تعزيزالشفافية في توزيع الدعم.

2. الحد من الهدروالفساد.

3. تحسين كفاءة إدارة المخابز.

4. ضمان وصول الدعم لمستحقيها.

5. تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون الكامل من جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع القومي لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوزارة ستتابع سيرعملية التنفيذ من خلال لجان ميدانية لضمان الالتزام بالتعليمات، وتشمل هذه اللجان:

متابعة تقدم العمل في المخابز وتحديد أية مشاكل أو تعثرات.

تقييم كفاءة المخابزبعد التحويل للغازالطبيعي.

التحقق من الالتزام المالي بالمشروع.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ أنه وكان محور النقاش تسهيل إجراءات تراخيص المحال والأنشطة التموينية، استنادًا إلى مذكرة والتي رفعها الوزير إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وينص القانون على أن تراخيص المحال الصادرة قبل تطبيقه ستظل سارية، لكن يتعين على أصحابها استيفاء الاشتراطات الجديدة خلال سنتين من نشر الاشتراطات العامة، أي بحلول 7 ديسمبر 2024.

وأشار الوزير إلى أن القطاع التمويني يعد ركيزة أساسية لتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين من خلال المخابز والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي”، محذرًا من أن عدم استيفاء الاشتراطات في الموعد المحدد قد يؤدي إلى اعتبار هذه الأنشطة غير مرخصة، مما سيؤثر سلبًا على توفير الخبز والسلع الأساسية.

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