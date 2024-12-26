بكام سعر كيلو السكر الآن؟.. إليك آخر تحديث للأسعار

أصبح سعر كيلو السكر اليوم، ضمن أبرز كلمات البحث بين المواطنين؛ لأنه يعتبر من السلع الأساسية في كل بيت ولا يمكن الاستغناء عنه كما يحرص الكثير من المستهلكين معرفة بكام سعر كيلو السكر الآن ؟ سواء كان في الأسواق أو المحال التجارية

بكام أسعار السكر

لذا يستعرض الموجز، فيما يلي أسعار السكر لأنه يعتبر منتج يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية.

سعر كيلو السكر

وسجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم في الأسواق والمحال التجارية نحو 32 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو السكر التمويني

ووصل سعر كيلو السكر التمويني المخصص للمواد التموينية، لـ 12.6 جنيهًا.

إنتاج السكر في مصر

ويذكر أن مصر تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوي، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

انطلاق موسم قصب السكر

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعد الأيام القادمة لموسم توريد قصب السكر، والمقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل، وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وفي سياق متصل، اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات السكر "القصب- البنجر" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر.

سعر كيلو السكر

كما بحث وزير التموين استعداد الشركات لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.

قصب السكر

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

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