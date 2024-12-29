أسعار الدواجن البيضاء والبيض والبط اليوم الأحد

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 29/12/2024 استقراراً في بورصة الدواجن المصرية، حيث تولي العديد من ربات البيوت اهتمامًا كبيرًا بمعرفة سعر كرتونة البيض والطيور بكافة أنواعهم اليوم في مصر، بما في ذلك أسعار الدواجن البيضاء والبلدي والساسو، وذلك بالإضافة إلى أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي والساسو أيضاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وفي التقرير التالي، يوضح لكم "الموجز" أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد وأيضاً البيض وسائر أنواع الطيور 29-12-2024.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 77 و78 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم أقل سعر 35 جنيهًا، وأعلى سعر 43 جنيهًا اليوم الأحد.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم أقل سعر 26 جنيهًا، وأعلى سعر 26.5 جنيهًا اليوم الأحد.

ووصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم أقل سعر إلى 16 جنيهًا، وأعلى سعر إلى 17 جنيهًا اليوم الأحد.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو البيور عمر يوم أقل سعر 17 جنيهًا، وأعلى سعر 18 جنيهًا

اليوم الأحد.

وسجل سعر الكتكوت البلدي حر عمر يوم أقل سعر 5 جنيهًا، وأعلى سعر 6 جنيهًا اليوم الأحد.

وسجل سعر الكتكوت البلدي مشعر عمر يوم أقل سعر 7 جنيهًا، وأعلى سعر 7.5 جنيهًا اليوم الأحد.

وبلغ سعر الكتكوت الهجين عمر يوم أقل سعر 9 جنيهًا، وأعلى سعر 10 جنيهًا اليوم الأحد.

ووصل سعر الكتكوت الجيل الثاني عمر يوم أقل سعر 11 جنيهًا، وأعلى سعر 12 جنيهًا اليوم الأحد.

وبالإضافة إلى سعر الكتكوت الروزي بيور عمر يوم أقل سعر 11 جنيهًا، وأعلى سعر 12 جنيهًا.

وأيضاً سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم أقل سعر 14 جنيهًا، وأعلى سعر 14.75 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الأحد من 120.00 إلى 130.00 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفي اليوم الأحد نحو 100.00 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم الأحد إلى 90.00 جنيه.

وبلغ سعر البط الفرنساوى اليوم الأحد نحو 80.00 جنيه.

وسجل سعر البط البغال اليوم الأحد نحو 95.00 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد بين 77 و78 جنيهًا، لتباع في الأسواق بـ 87 و88 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو اليوم الأحد بين 90: 91 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

فيما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيهات لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ 125 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، بين 185، و190 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد نحو 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد نحو 149 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ159 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى إلى 155 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ165 جنيهًا.

أسعار الطيور والبيض اليوم

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