إستقرار في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في محافظات مصر

استقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم 25-12-2024 بمصر، حيث تشهد حركة البيع رواجاً كبيراً، وذلك لأن الأسعار جيدة وتخدم المستهلك والمربي كثيراً حيث تشهد أسعار الفراخ إستقرار ملحوظ وذلك مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء.

أسعار الطيور والبيض اليوم

يستعرض موقع “الموجز” الإلكتروني للقراء في السطور التالية تفاصيل أسعار الطيور والبيض في بورصة الدواجن 25-12-2024 بمصر، حيث تعتبر وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء وجاءت تلك الأسعار كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في المزارع بنحو 72 جنيهاً وفي المحلات للمستهلكين نحو 81 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم ما من 11.25 إلى 11.50 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي المشعر اليوم من 11.50 إلى 11.75 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت البلدي الهجين اليوم إلى 12.00 إلى 12.25 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الروزي للتسمين اليوم من 26.50 إلى 18.50 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي اليوم من 22.00 إلى 22.25 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الجميزة من 22.00 إلى 22.50 جنيه.

وتراوح أيضاً سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 25.00 إلى 25.25 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 39.75 إلى 40.00 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

- تراوح سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الأربعاء من 60 إلى 65 جنيهًا.

- وتراوح أيضاً سعر البط المولار، اليوم الأربعاء من 65 إلى 75 جنيهًا.

- وبلغ سعر البط المسكوفى اليوم الأربعاء 100 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

- سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء نحو 74 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلك نحو 88 جنيهًا.

- واستقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الأربعاء، لتسجل نحو 84 جنيهاً في المزرعة، فيما سجل سعر الكيلو للمستهلك نحو 96 جنيهاً للكيلو.

- وسجلت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة، اليوم الأربعاء نحو 133جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو في الأسواق 145 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء نحو 210 جنيهات، ويتباين سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزارع اليوم الأربعاء نحو 145 جنيهاً وفي المحلات 155 جنيهاً.

وبلغ سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء في المزارع نحو 150 جنيهاً وفي المحلات 160 جنيهاً.

ووصل سعر طبق البيض البلدي اليوم الأربعاء في المزارع نحو 160 جنيهاً وفي المحلات 167 جنيهاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

اقرأ أيضاً:

إستقرار في البيضاء والساسو والبلدي.. أسعار الدواجن اليوم الأحد

سعر الفراخ والبط اليوم الأحد 22 -12-2024.. أسعار الدواجن