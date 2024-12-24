بورصة الفراخ.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء والبط والبيض أيضًا

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الإنخفاضات في سعر كيلو الفراخ من 50 قرشًا إلى 3.5 جنيه، وذلك بناءً على آخر تحديث، اليوم 24 ديسمبر 2024؛ وهذا وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية بالإضافة إلى سعر الكتاكيت والبط البيض وغيرهم، وهو ماسيقدمه الموجز فيما يلي.

أسعار الطيور والبيض اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق نحو 83.5 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيهاً للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء شركات يتراوح ما بين 35 و42.5 جنيه.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء ما بين 17 و18 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم الثلاثاء ما بين 6 و7 جنيهات.

- وسجل سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم الثلاثاء ما بين 18 جنيها و19 جنيها.

- وبلغ سعر الكتكوت الهجين اليوم الثلاثاء بين 11 جنيها و12 جنيها.

- ووصل سعر الكتكوت جيل ثاني اليوم الثلاثاء بين 14 جنيها و15 جنيها.

- وبلغ سعر الكتكوت الروزي البيور اليوم الثلاثاء بين 15 جنيها و16 جنيها.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الثلاثاء نحو 130 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفى اليوم الثلاثاء 95 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم الثلاثاء إلى 80 جنيه.

وبلغ سعر البط الفرنساوى اليوم الثلاثاء نحو 75 جنيه.

ووصل سعر البط البغال اليوم الثلاثاء نحو 85 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

بلغت متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق للمستهلك نحو 83.5 جنيه، وذلك بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء نحو 119.2 جنيه للكيلو للمستهلك، وذلك بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

وسجل سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي اليوم نحو 120 جنيهًا.

وسجل سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي إلى 270 جنيهًا.

ووصل أيضاً سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام إلى 150 جنيهًا.

وبلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

وسجل سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام اليوم نحو 235 جنيهًا.

وبلغ سعر الدجاجة للكاملة الطازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام اليوم الثلاثاء نحو 145 جنيهًا.

وبلغ سعر الدجاج البلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو اليوم الثلاثاء نحو 293 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو أوراك دجاج تمري اليوم الثلاثاء نحو 140 جنيهًا.

وسجل أيضاً سعر كيلو بانيه الدجاج فريش تمري اليوم نحو 285 جنيهًا.

ووصل أيضاً سعر الدجاج الكامل طازج وزن 1.45 كجم اليوم الثلاثاء نحو 189 جنيهًا.

وبلغ سعر بانيه الدجاج فريش الوطنية وزن كيلو اليوم نحو 275 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الأوراك بالعظم فريش الوطنية اليوم نحو 135 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء بين 144 و147 جنيهاً.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 145 و 148 جنيهاً.

- ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلي 139 و 140 جنيهاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

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