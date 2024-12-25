أسعار الدواجن .. سعر الفراخ والبط اليوم الأربعاء 25 -12-2024

شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، استقرارًا وخاصة أسعار الفراخ في البورصة والسوق المحلية، مقارنة بأسعار مساء أمس التي حصلت على ارتفاع بقدر جنيهين لكيلو الفراخ البلدي والبيضاء.

سعر الدواجن اليوم في مصر

لذلك يستعرض الموجز، أسعار الدواجن بمختلف الأنواع وأسعار البيض والبط اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024 داخل بورصة الدواجن، على النحو التالي:

سعر الدواجن البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء صباح اليوم في البورصة لـ 75 جنيهًا.

ويتراوح سعر البيع للمستهلك بين 77 و85 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي في البورصة 126 جنيهًا

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المستهلك ما بين 126 و132 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر أسعارًا تتراوح بين 160 و165 جنيهًا، وذلك حسب كل منطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 155 و160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي

كما استقر سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح بين 165 و170 جنيهًا

أسعار البط اليوم

تراوح سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الأربعاء من 60 إلى 65 جنيهًا.

سعر البط المولار

تراوح سعر البط المولار، اليوم الأربعاء من 65 إلى 75 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سعر البط المسكوفى

بلغ سعر البط المسكوفى اليوم الأربعاء، الـ 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 39.75 إلى 40.00 جنيهاً.

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم ما من 11.25 إلى 11.50 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي المشعر اليوم من 11.50 إلى 11.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر الكتكوت الروزي للتسمين اليوم من 26.50 إلى 18.50 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت البلدي الهجين اليوم إلى 12.00 إلى 12.25 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي اليوم من 22.00 إلى 22.25 جنيه.

وتراوح أيضاً سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 25.00 إلى 25.25 جنيه.

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