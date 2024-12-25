أسعار الأسماك والجمبري الأربعاء 25 ديسمبر في الأسواق

شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 تباينًا في سوق العبور للجملة، حيث تفاوتت الأسعار بين أنواع الأسماك المختلفة وفقًا للجودة والحجم، ويقدم الموجز عرض تفصيلي لأحدث الأسعار في هذا التقرير.

أسعار البلطي اليوم

البلطي الممتاز: تراوح سعر الكيلو بين 69 و73 جنيهًا.

البلطي متوسط الحجم: يتراوح بين 66 و68 جنيهًا للكيلو.

البلطي الأسواني: سجل أسعارًا تتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

الفيليه البلطي: الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 250 جنيهًا للكيلو.

السمك

أسعار الأسماك الشعبية والمتنوعة

قشر بياض: يتراوح بين 150 و270 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس بلدي: يبدأ من 100 جنيه ويصل إلى 150 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس مزارع: تتراوح أسعاره بين 40 و90 جنيهًا للكيلو.

القراميط: تتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار المكرونة بأنواعها

المكرونة خليجي: تراوحت بين 70 و85 جنيهًا للكيلو.

المكرونة سويسي: من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

المكرونة مجمدة: سجلت أسعارًا بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك الفاخرة

سمك موسى: تراوح بين 180 و320 جنيهًا للكيلو.

السبيط: يتراوح بين 180 و320 جنيهًا للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

سمك دنيس: من 90 إلى 230 جنيهًا للكيلو.

الجمبري: تراوحت أسعاره بين 170 و680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

أسعار الأسماك البحر الأحمر والمتوسط

البوري: يتراوح بين 90 و175 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك شعور: تراوح بين 100 و300 جنيه للكيلو.

سمك مازاليا: تراوح بين 100 و300 جنيه للكيلو.

سمك وقار وقاروص: تتراوح أسعارهما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار السردين والماكريل

السردين الطازج: يتراوح بين 60 و90 جنيهًا للكيلو.

السردين المجمد: تراوح بين 50 و80 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المجمد: سجلت أسعاره بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

نصائح عند شراء الأسماك

تحقق من نضارة الأسماك من خلال لون العينين ورائحة الخياشيم.

احرص على اختيار الأسماك التي تتمتع بلحم متماسك وقشور لامعة.

عند شراء الجمبري، اختر الأنواع الطازجة ذات القوام المتماسك والرائحة الطبيعية.

اقرأ أيضا

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار السمك والجمبري اليوم الاثنين 23-12-2024 فى سوق العبور .. الطازة بكام؟