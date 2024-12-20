ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق.. تقرير بوابة الأسعار المحلية والعالمية

شهدت أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتتناول الموجز في هذا التقرير تفصيلًا لأبرز التحركات في أسعار الأسمدة المختلفة، بما يشمل نترات النشادر العادي والمخصوص، سلفات النشادر، وأسعار اليوريا.

أسعار نترات النشادر في الأسواق

نترات النشادر 33.5% مخصوص

بلغ متوسط سعر طن نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20,221 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 1,076 جنيهًا مقارنة بسعره السابق، وفي الأسواق، تراوحت أسعار الطن بين 10,500 جنيه و25,000 جنيه.

نترات النشادر

نترات النشادر 33.5% عادي



سجل متوسط سعر طن نترات النشادر 33.5% عادي حوالي 10,228.4 جنيه، بارتفاع ملحوظ قدره 1,874 جنيهًا عن سعره السابق، وتفاوتت أسعار الطن في الأسواق بين 1,500 جنيه و20,000 جنيه.



أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص

وصل متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص إلى 15,980 جنيهًا، بزيادة قدرها 1,202 جنيه عن السعر السابق. أما في الأسواق، فقد تراوحت أسعار الطن بين 5,000 جنيه و23,000 جنيه.

أسعار اليوريا في الأسواق

يوريا 46.5% مخصوص

بلغ متوسط سعر طن يوريا 46.5% مخصوص حوالي 21,542.1 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 1,025 جنيهًا عن السعر السابق، وقد تراوحت أسعار الطن في الأسواق بين 11,000 جنيه و26,000 جنيه.

يوريا 46.5% عادي



بلغ متوسط سعر طن يوريا 46.5% عادي نحو 11,892.6 جنيه، بزيادة كبيرة بلغت 1,735 جنيهًا مقارنة بسعره السابق. وتفاوتت أسعار الطن في الأسواق بين 4,800 جنيه و20,000 جنيه.

ارتفاع اسعار الاسمدة



أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة

يعزى هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل، منها زيادة تكلفة الإنتاج، تقلبات أسعار المواد الخام عالميًا، والطلب المتزايد على الأسمدة في السوق المحلية والدولية.

التوقعات المستقبلية لأسعار الأسمدة

يتوقع الخبراء استمرار تقلب أسعار الأسمدة خلال الفترة القادمة، مع احتمال زيادتها إذا استمر الطلب المرتفع على المنتجات الزراعية، إلى جانب العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.

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