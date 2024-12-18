وزيري الزراعة والتعليم باجتماع لمناقشة تطوير المدارس الفنية الزراعية وربطها بسوق العمل

استقبل وزير الزراعة علاء فاروق، نظيره وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الزراعية، يتي ذلك بحضور عدد من القيادات والمختصين من الوزارتين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل استقبال وزير الزراعة وزير التربية والتعليم حيث ناقش الجانبين سبل تعزيز القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وأشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدًا أهمية التنسيق مع المستثمرين في القطاع الزراعي لتحقيق النهضة المنشودة.

وأوضح فاروق أن المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفني تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد على توفير كوادر فنية مدربة في مجالات الزراعة الحديثة، تقنيات الري، والزراعات العضوية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

أهمية توظيف خريجي المدارس الزراعية

وشدد الوزير فاروق على أهمية توظيف خريجي المدارس الزراعية لسد العجز في الإرشاد الزراعي ودعم أنشطة التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يوفرها مركز البحوث الزراعية والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب وإعدادهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن من الضروري التعاون مع وزارة الزراعة والشركاء من القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني باعتباره دعامة رئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى حرص الوزارة على ربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث تخصصات ومهن جديدة تخدم القطاع الزراعي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود 172 مدرسة فنية زراعية في مصر، حيث تعمل على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا، مما يسهم في إعداد كوادر مدربة وفق معايير ومتطلبات سوق العمل.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى اهتمام دولي واسع بالتعاون مع مصر في مجال التعليم الفني الزراعي، وفقًا لما أبداه سفراء الدول الذين التقى بهم، مؤكدًا أن كل من النائب هشام الحصري والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيسي لجنتي الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، دعم البرلمان للتوجه المشترك بين وزارتي الزراعة والتعليم لتطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل.

وقال وزير التربية والتعليم إن هذا التوجه يمثل خطوة أساسية لإعداد خريجين مؤهلين للعمل في السوق المحلي أو الخارجي.

إعداد بروتوكول تعاون مشترك

وفي ختام الاجتماع توافق الجانبين على إعداد بروتوكول تعاون مشترك لتطوير المدارس الزراعية وتأهيل الطلاب في تخصصات زراعية حديثة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

واتفق الفريقين على وضع خطة عمل تضم مؤسسات متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية والمجالس التصديرية، للاستفادة من خبراتها في تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاعات الإنتاجية.

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