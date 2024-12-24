بشرى للمستهلكين.. لا زيادات جديدة في أسعار الدواجن بـ 2025

أكد سامح السيد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أنه لا يوجد أي زيادة متوقعة في أسعار الدواجن في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاع يسير بشكل طبيعي دون أزمات أو مشاكل، موضحا أن الاستقرار الحالي في أسعار الدواجن يعود إلى ثبات سعر الأعلاف وسعر صرف الدولار، وهما العاملان الرئيسيان في تثبيت الأسعار.

توقعات لعام 2025

أكد عضو الاتحاد أن أسعار الدواجن ستظل مستقرة حتى العام المقبل، حيث أن المدخلات الأساسية لإنتاج الدواجن، مثل الأعلاف والعملات الأجنبية، ستظل كما هي، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن تعد واحدة من الصناعات الرسمية الكبرى في مصر، حيث تقدر استثماراتها بـ 200 مليار جنيه، ما يعكس قوتها واستقرارها في السوق.

استقرار أسعار البيض والضوابط الجديدة

وفيما يخص أسعار البيض، أشار السيد إلى أن الأسعار استقرت بعد استيراد البيض التركي، وهو ما ساهم في التزام التجار بعدم التلاعب بأسعار المنتج، موضحا أنه تم وقف الاستيراد في الوقت الحالي، ما يعزز استقرار السوق المحلي.

أسعار الفراخ

لا زيادات في أسعار الخضروات والفواكه

أكد السيد أن أسعار الخضروات والفواكه لن تشهد زيادات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مفهوم الاستهلاك في مصر بدأ يتغير، حيث بدأ المواطنون يشترون السلع وفقًا لاحتياجاتهم فقط، مثل شراء عدد قليل من التفاح بدلاً من الكميات الكبيرة.

مبادرات لدعم الأسعار.. البيض في الهايبرات

أعلن السيد عن مبادرة جديدة في بعض الهايبرات لبيع كرتونة البيض بسعر 155 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها في الأسواق العادية بين 165 و170 جنيهًا، ما يشير إلى جهود كبيرة لتوفير السلع بأسعار معتدلة للمستهلكين.

تفعيل الرقابة على سوق الدواجن

أشار السيد إلى وجود 35 شخصًا كانوا يتحكمون في بورصة الدواجن في مصر، ولكن مع تدخل الرقابة من جهات مثل جهاز حماية المنافسة، تم إحالة بعضهم إلى النيابة.

ولفت إلى أهمية تفعيل بورصة بنها لمراقبة الأسعار وضبط السوق بشكل أكثر فعالية.

ضرورة زيادة المنافذ ومراقبة التجار

أوضح السيد أن بعض التجار يبيعون الدواجن بأسعار مرتفعة، حيث يشترون الفراخ بـ 70 جنيهًا للكيلو ويبيعونها بـ 90 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لن تنتهي إلا من خلال زيادة عدد المنافذ التي تبيع الدواجن بأسعار عادلة.

كما شدد على دور الغرف التجارية في نقل مشكلات التجار، إلى المسؤولين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين محدودي الدخل.

أوضح سامح السيد أن أسعار الدواجن والبيض في مصر ستظل مستقرة خلال الفترة المقبلة، بفضل استقرار المدخلات الأساسية للقطاع، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على السوق وزيادة المنافذ لضبط الأسعار.

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