أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء.. تغيرات ملحوظة في الأسعار

أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبيض شهدت أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 تغيرًا جديدًا وملحوظا، سواء للبيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي، وذلك بناءً على ما أعلنته بورصة الدواجن والأسواق المحلية، لذا، سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير أسعار كرتونة البيض اليوم.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

ذكر أن المنتجين اتفقوا على توريد كميات كبيرة من البيض لكل الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمنافذ لحين يتم الإكتفاء الذاتي وإرتفاع نسبة العرض والطلب في الأسواق المحلية.

كما أشار إلى أن مبادرة الإتحاد ساهمت في تقليل أسعار البيض بقيمة 10 جنيهات للطبق الواحد.

أسعار كرتونة البيض للمستهلك

يُعتبر البيض من أهم السلع الغذائية التي يهتم العديد بمتابعة أسعارها، خاصةً طوال فترة موسم المدارس.

وبناءً على التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن والموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، فجاءت أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

أسعار كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن، اليوم الثلاثاء، 161 جنيهًا كمتوسط سعر للمستهلك، وذلك مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تتباين من منطقة لأخرى بناءً على طبيعة السوق المحلية.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات بورصة الدواجن، 164 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار بناءً على الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة السكنية.

أسعار كرتونة البيض البلدي

أما بالنسبة لكرتونة البيض البلدي، فقد سجل سعرها اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 167 جنيهًا، وذلك مع احتمالية وجود ارتفاعات في بعض الأسواق المحلية بناءً على كافة المناطق.

وتُظهر هذه الأرقام أهمية متابعة أسعار البيض بشكل متواصل وثابت لتأثيرها المباشر على المستهلك، خاصة في ظل تقلبات السوق واختلاف الأسعار حسب المناطق السكنية وظروف العرض والطلب.

الشركة القابضة للصناعات الغذائيه

وردت اتحاد منتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة بيض المائدة المحلي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لطرحه بالمجمعات الإستهلاكية والمنافذ التابعة لها لتضمن ضخ الكميات وذلك وفقًا لإحتياجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها من المجمعات الإستهلاكية، وأشار إلى أن التوريد مفتوح دون التقيد بمدة زمنية.

وصرح ثروت الزيني، نائب رئيس الإتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه سوف يتم توريد نحو 7 آلاف طبق من بيض المائدة يوميًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة الدقهلية وهذا لطرحه بأسعار مناسبة في المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التابعة لها، والسيارات المتنقلة، وأسواق اليوم الواحد.

أسعار كرتونة البيض

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