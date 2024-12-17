سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك الأبيض والبلدي والأحمر

سعر كرتونة البيض .. يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 17-12-2024 للمستهلك, والتي شهدت حالة من الاستقرار, ليسجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 166 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيضة الواحدة حوالي 6 جنيهات، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

يستعرض “الموجز” سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 للمستهلك, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا عند 166 جنيهًا للمستهلك، بينما استقر السعر في البورصة المحلية عند 144 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 172 جنيهًا، وسجل سعر البيضة الواحدة نحو 6.4 جنيه, بينما استقر سعر البيض البلدي في البورصة عند 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سعر البيض الأحمر اليوم

استقرت كرتونة البيض الأحمر في الأسواق عند 155 جنيهًا، مع متوسط سعر للبيضة الواحدة يبلغ 6 جنيهات. بينما بلغ سعر الكرتونة في المزرعة 146 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة

تراوح سعر الطبق الأبيض بين 144 جنيها و148 جنيها للطبق الأحمر في المزرعة، حسبما أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وذكر السيد أن إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يتجاوز الطلب، إذ بلغ إجمالي الإنتاج السنوي 13 مليار بيضة.

مصر ضمن الدول الخالية من إنفلونزا الطيور

أوضح تقرير وزارة الزراعة أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) أنها وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

أشار التقرير إلى أن مصر تضم حوالي 38 ألف منشأة في قطاع الثروة الداجنة، والتي تشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

ووفقاً لوزارة الزراعة، تم اعتماد 40 منشأة داجنة معزولة ضد أنفلونزا الطيور، مما ساعد على استئناف تصدير الدواجن ومشتقاتها بعد توقفه منذ عام 2006, وأن الإنتاج التجاري من الدواجن يبلغ 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

يُذكر أن الحكومة بدأت مشروع الدواجن التكاملي في محافظة الفيوم عام 1983 بتمويل من قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بهدف الحفاظ على سلالات الدواجن المحلية.

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