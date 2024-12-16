البيض سلاحك القوي ضد هشاشة العظام وكسور الشيخوخة .. غذاء سحري

تُسبِّب هشاشة العظام ضعف العظام ووَهنها، لدرجة أن أي سقوط أو إجهاد خفيف مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب كسورًا. وتكون أغلب حالات الكسور المرتبطة بهشاشة العظام أكثر شيوعًا في عظم الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

العظم هو نسيج حيٌّ؛ ينكسر ويُستَبدَل باستمرار. يَحدُث مرض هشاشة العظام عندما لا يُواكِب خَلْق عظام جديدة فَقْد العظام القديمة.

ويساعد الغذاء الصحي في الوقاية من هشاشة العظام أو تفاقم أعراضها، وقد يقترح البعض علاج هشاشة العظام بالبيض

وسيعرض الموجز في التقرير كيفية علاج هشاشة العظام بالبيض .

علاج هشاشة العظام بالبيض

يُعد البيض وحتى القشر الذي يغلفه من المصادر الغذائية المهمة لصحة العظام، وتشمل الفوائد المحتملة لكلاهما الآتي:

1. مصدر لفيتامين د

يُعد البيض من المصادرالغذائية الغنية بفيتامين د، حيث تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 41 وحدة دولية من هذا الفيتامين المهم لصحة العظام.

2. يوفر مجموعة من فيتامينات ب المركبة

تساعد فيتامينات ب المركبة في تقليل مستوى الهوموسيستين، وهو حمض أميني يرتبط بزيادة خطر كسر الورك لدى كبار السن.

3. يحتوي على عنصر الكبريت

يُعد البيض من الأغذية الغنية بمعدن الكبريت الذي يدخل في تكوين الكولاجين المعدني الذي يشكل 65% من تكوين البنية الصلبة للعظام.

4. غنيّ بمعدن الكالسيوم

حيث يشكل الكالسيوم 40% من تكوين قشر البيض، والكالسيوم معدن مهم جدًا لصحة العظام.

يُعتقد أن تناول نصف قشرة بيضة يلبي الحاجة اليومية للجسم من الكالسيوم لدى البالغين.

5. يوفر مجموعة المعادن المهمة

يحتوي قشر البيض على معادن مهمة لصحة العظام، مثل: المغنيسيوم، والسيلينيوم، والفلورايد والسترونشيوم.

مع ضرورة الانتباه إلى عدم تناول الأجزاء الكبيرة من قشر البيض فقد تؤذي الحلق والمريء.

6. مفيد لصحة الغضاريف

يُعتقد أن مسحوق قشر البيض قد يحفز تمايز الخلايا الغضروفية ونمو الغضاريف.

كما أنه يزيد من كثافة العظام ويقلل من تآكلها لدى النساء بعد انقطاع الطمث، فهو مناسب للوقاية والعلاج من هشاشة العظام.

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