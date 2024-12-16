مشروبات معززة ومقوية لصحة الكليتين.. تعرف عليها

الكليتين من الأعضاء الهامة لصحة الجسم حيث أنها تطهر الجسم من الفضلات والسموم التي قد تدخل الجسم كما انها محفزة لانتشار الهرمونات المهمة لصحة الجسم ويعرض موقع الموجز مجموعة من المشروبات التي قد تساهم بشكل فعال في تعزيز صحة الكلى تحديدا اذا شربتها في الليل

دور الكلى في تعزيز صحة الجسم

طبقا لما نشره المتخصصين ان النظام الصحي و السليم يقيك من مخاطر عديدة قد تهدد صحة الكليتين والتي هي مهمة للحفاظ على مقدار متوازن من الماء داخل الجسم وضبط مستويات الحموضة داخل جسم الانسان

مشروبات مهمة لصحى الكلي (يستحسن شربها في ساعات الليل )

عصير الجزر :اشارات الدراسات الطبية ان شرب ما يعادل كوبان ذو الحجم الصغير من عصير الجزر مخلص بفعالية من المواد الضارة في بدنك بالاضافة الى احتواءه على مواد مضادة لاكسدة لها قدرة على تحسين صحة خلايا الكلى التالفة يستطيع عصير الجزر ايضا تقوية جهاز المناعة ويعزز نشاط الكلى كما يعمل كواقي من الحصوات بفضل محتواه من السترات الفعال في تعطيل تكون حصوات الكلى

الشاي الاخضر: الشاي الاخضر من المشروبات المذهلة لصحة الكلى بفضل احتواءه على الكاتيكن بنسبة وفيرة وعالية بالاضافة الى مضادات الاكسدة التي تحد من انتشار الالتهابات في الجسم كما انه مقوى فعال لصحة الكلى

عصير التفاح وحل التفاح :يساهم هذا المشروب في الحد من الاصابة بحصوات الكلى والتي تعرف علميا بأكسالات الكالسيوم وفي حالة الاصابة بها فتشير الدراسات على قدرةخل التفاح في المساهمة في عملية اذابة الحصوات

عصير التوت البري :ذللك المشروب معروف بغناه بنسبة عالية من مضادات الاكسدة التي تقلل من الالتهابات وتجعل المناعة اكثر قوة اما بالنسبة للكلى فاوضحت الدراسات على فعالية عصير التوت البري على صد تلاصق البكتيريا بالمسالك البولية والتي في حالة تأخر علاجها قد تؤثر يشكل سلبي على الكلى وتصيبها بمرض يدعي بالتهاب الحويضة و الكلية وينصح بشرب العصير بدون اي اضافات تحلية للحصول على القيمة الغذائية الكاملة

عصير الليمون :عصير الليمون من المشروبات التي لها فوائد هائلة على صحة الكليتين وصحة الانسان بشكل عام فالليمون من الحمضيات التي تحتوي على نسب وفيرة من السيترات العنصر المساهم في تعطيل نمو الحصوات في الكلى بالاضافة الى تدمير الحصوات وازالتها من الجسم بسهولة

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