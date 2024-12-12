مرض الإعلامي الرياضي مدحت شلبي وشكله يتصدر الترند.. إحذر من هذ المرض

صار الإعلامي الرياضي مدحت شلبي حديث الساعة في تلك وذلك عقب فقدانه الكثير من وزنه، حيث أعلن في تصريحات تليفزيونية له أن سبب نحافته هو إصابته بارتجاع المريء، لذا، سيقدم لكم الموجز في التقرير التالي، الأطعمة والمشروبات التي تقلل من ارتجاع المريء.

مدحت شلبي

أطعمة ومشروبات تخفف من ارتجاع المريئ

-الحبوب الغذائية الكاملة

يلزم أن تكون الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني، جزءًا أساسيًا ولا يتجزء من وجبات مرضى ارتجاع المريء، لإحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، التي تساهم في دعم الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى قدرتها على كبح الشهية، مما يخفض من الإفراط في تناول الطعام، ومن ثم منع إنتاج المزيد من حمض المعدة.

-الزنجبيل

يؤدي الزنجبيل دورًا كبيرًا في التقليل من أعراض ارتجاع المريء، سواء تم تناوله كمشروب دافئ أو إضافته إلى الطعام أثناء الطهي، نظرًا لصفاته المضادة للإلتهابات، وقدرتها على تهدئة اضطرابات المعدة.

-لحوم بدون دهون

اللحوم لا تمنع عن مرضى ارتجاع المريء، ولكن يلزم أن تكون خالية من الدسم، مثل الدجاج، لأن الدهون تشكل ضغطًا خطيراً على الجهاز الهضمي، وتحفز المعدة على إنتاج العديد من الحمض.

-الخضروات

تعمل الخضراوات، مثل البروكلي والفاصولياء، على تقليل حمض المعدة، وذلك لإحتوائها على الألياف الغذائية، فضلًا عن انخفاض نسبة الدهون والسكريات اللتين تتسببان في زيادة وظهور أعراض ارتجاع المريء.

-الفواكه الغير حمضية

يوصي خبراء التغذية مرضى ارتجاع المري جميعهم بتجنب الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، وذلك لإحتوائها على مستويات مرتفعة من الأحماض، التي ترفع من نسبة حمض المعدة وتهدد بطانة المريء بالالتهاب.

وفي المقابل، بإمكان مرضى ارتجاع المريء استبدال الفواكه الحمضيات بالبطيخ، وذلك لإحتوائه على معدن الماغنسيوم، الذي يقوم بتحييد حمض المعدة.

-ماء جوز الهند

يساهم ماء جوز الهند في موزانة درجة الحموضة في الجسم، من أجل إحتوائه على إلكتروليتات طبيعية، وبالإضافة إلي قدرته الفعالة على تهدئة الجهاز الهضمي والخفض من أعراض ارتجاع المريء.

-الحليب النباتي

من الأفضل لمرضى ارتجاع المريء تناول الألبان النباتية، والإبتعاد عن الحليب البقري، لأن الدهون المشبعة المتاحة به تدفع المعدة إلى إنتاج العديد من الحمض.

ويعد حليب اللوز والصويا من أكثر الألبان النباتية أمانًا لمرضى ارتجاع المريء.

-شاي الأعشاب

يعد شاي الأعشاب بديلًا صحيًا وآمنًا للشاي الأسود والأخضر، اللذين يتسببان في ضخامة أعراض ارتجاع المريء، نظرًا لمحتواهما المرتفع من الكافيين.

ويساهم شاي الأعشاب، مثل البابونج والعرقسوس، في تهدئة اضطرابات المعدة.

مرض مدحت شلبي

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