بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض..تفاصيل إذاعة كأس السوبر الأفريقي على قناة مفتوحة

أعلنت قناة MBC مصر، نقل مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها على استاد أرينا في المملكة العربية السعودية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالممكلة العربية السعودية، في السوبر الإفريقي.

تفاصيل إذاعة السوبر الأفريقي على قناة إم بي سي مصر ومعلقو المباراة

تنقل قنوات "إم بي سي مصر"، و "إم بي سي مصر 2" مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك برعاية موسم الرياض.

ذكرت شبكة قنوات MBC أن النقل التليفزيوني للمباراة سيشهد تخصيص 26 كاميرا مختلفة موزعة على جميع أنحاء الملعب لتتولى رصد كل تفصيلة من لحظات وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء وأثناء بث اللقاء وخلال مراحل التتويج، هذا بالإضافة إلى عدة كاميرات موزعة خارج الملعب.

سيتم تقديم كل لقطات المباراة خاصة الأهداف والألعاب المؤثرة بأعلى تقنيات البث المختلفة وبتقنية سينمائية.

توفير 4 كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم.

ويتولى إخراج المباراة مخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخ أعوام 2023، 2021،2020، 2014.

وأشار البيان إلى أن قنوات "MBC مصر" ستبدأ في تقديم التغطية الخاصة بالسوبر الأفريقي قبل المباراة بثلاث ساعات كاملة (أي في السادسة مساء).

معلقو مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

سيقدم الاستوديو التحليلي إبراهيم فايق، بحضور كوكبة من نجوم مصر والعالم، وسيتولي التعليق الصوتي على المباراة كل من مدحت شلبي وفارس عوض.

ويدخل الأهلي بطولة كأس السوبر، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا،عندما فاز على الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما حقق الزمالك كأس الكونفدرالية، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

ويتطلع الأهلي للتتويج بالسوبر الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، بينما يحلم الزمالك بالنجمة الخامسة له في هذه البطولة.

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