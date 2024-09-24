كيلور نافاس يترقب.. جلسة حاسمة في برشلونة لتحديد بديل تير شتيجن

يبحث نادي برشلونة في الفترة الحالية، عن بديل مناسب للألماني أندريه مارك تير شتيجن حارس المرمى، بعد الإصابة طويلة المدى التي تعرض لها مؤخرًا، وتأكد انتهاء موسمه الحالي.

كيلور نافاس أقرب البدائل لتعويض غياب تير شتيجن

وأكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، بات أقرب البدائل المتوقع التعاقد معها في الفترة المقبلة لتعويض غياب تير شتيجن.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن كيلور وافق بشكل مبدئي على الانتقال إلى برشلونة، وأعطى موافقته لوكيله خورخي مينديز للاستماع للعروض.

ويكشف الموجز مستجدات موقف برشلونة من التعاقد مع حارس بديل

اجتماع حاسم في برشلونة لحسم بديل تير شتيجن

وفي سياق آخر، يعقد المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، مع الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق لبحث إمكانية التعاقد مع حارس بديل للألماني تير شتيجن.

تير شتيجن

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

1- برشلونة - 18

2- ريال مدريد - 14

3- أتلتيك بيلباو - 13

4- أتلتيكو مدريد - 12

5- ريال مايوركا - 11

6- فياريال - 11

7- ديبورتيفو ألافيس - 10

8- أوساسونا - 10

9- سيلتا فيجو - 9

10- رايو فاييكانو - 8

11- ريال بيتيس - 8

12- جيرونا - 7

13- إسبانيول - 7

14- ليجانيس - 6

15- إشبيلية - 5

16- ريال سوسييداد - 5

17- بلد الوليد - 5

18- خيتافي - 4

19- فالنسيا - 4

20- لاس بالماس - 2

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني

الثلاثاء 24-9-2024

إشبيلية ضد بلد الوليد - 8:00 مساء

فالنسيا ضد أوساسونا - 8:00 مساء

ريال مدريد ضد ألافيس - 10:00 مساء

الأربعاء 25-9-2024

جيرونا ضد رايو فاليكانو - 8:00 مساء

برشلونة ضد خيتافي - 10:00 مساء

الخمبس 26-9-2024

لاس بالماس ضد ريال بيتيس - 8:00 مساء

إسبانيول ضد فياريال - 8:00 مساء

سلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء

اقرأ أيضًا.. حقيقة عقوبة هالاند بعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال.. مفاجأة

بظهور محمد صلاح.. التشكيل المثالي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي