خريطة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.. الترتيب والهدافين

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025، والتي سيفتتحها ريال مدريد حامل لقب البطولة في نسختها الماضية.

وسيلتقي ريال مدريد في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز، ضد نظيره ألافيس على ملعبه.

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني

الثلاثاء 24-9-2024

إشبيلية ضد بلد الوليد - 8:00 مساء

فالنسيا ضد أوساسونا - 8:00 مساء

ريال مدريد ضد ألافيس - 10:00 مساء

الأربعاء 25-9-2024

جيرونا ضد رايو فاليكانو - 8:00 مساء

برشلونة ضد خيتافي - 10:00 مساء

الخمبس 26-9-2024

لاس بالماس ضد ريال بيتيس - 8:00 مساء

إسبانيول ضد فياريال - 8:00 مساء

سلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

1- برشلونة - 18

2- ريال مدريد - 14

3- أتلتيك بيلباو - 13

4- أتلتيكو مدريد - 12

5- ريال مايوركا - 11

6- فياريال - 11

7- ديبورتيفو ألافيس - 10

8- أوساسونا - 10

9- سيلتا فيجو - 9

10- رايو فاييكانو - 8

11- ريال بيتيس - 8

12- جيرونا - 7

13- إسبانيول - 7

14- ليجانيس - 6

15- إشبيلية - 5

16- ريال سوسييداد - 5

17- بلد الوليد - 5

18- خيتافي - 4

19- فالنسيا - 4

20- لاس بالماس - 2

ريال مدريد

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 6

2- رافينيا - برشلونة - 5

3- كيليان مبابي - ريال مدريد - 4

3- آيوزي بيريز - فياريال - 4

4- لامين يامال - برشلونة - 3

4- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 3

4- داني أولمو - برشلونة - 3

4- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 3

4- خافيير بوادو - إسبانيول - 3

4- جيوفاني لو سيلسو - ريال بيتيس - 3

4- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 3

4- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 3

4- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 3

5- بيدري - برشلونة - 2

5- أرنو دانجوما - فياريال - 2

5- خوان كروز - ليجانيس - 2

5- توني مارتينيز - ألافيس - 2

5- هوجو دورو - فالنسيا - 2

5- أوناي لوبيز - رايو فاييكانو - 2

5- أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 2

5- أوسكار مينجويزا - سيلتا فيجو - 2

5- أبيل رويز - جيرونا - 2

5- رودريجو - ريال مدريد - 2

5- راؤول مورو - بلد الوليد - 2

5- ماركوس لورنتي - أتلتيكو مدريد - 2

5- دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 2

5- ألبيرتو موليرو - لاس بالماس - 2

5- داني رودريجيز - ريال مايوركا - 2

5- كريستيان ستواني - جيرونا - 2

5- كونور كالاغر - أتلتيكو مدريد - 2

6- كارلوس فيسينتي - ديبورتيفو ألافيس - 1

6- كريسانتوس اوتشي - خيتافي - 1

6- جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد - 1

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