موعد ومعلق مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

تحدد موعد و معلق مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، وذلك ما يرصده لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، بالموسم الجديد.

ويلتقي فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الأيطالي كارلو أنشيلوتي، مع ألافيس، ضمن مباريات الجولة السابقة من بطولة الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

وتقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، هو موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وألافيس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

تذاع أحداث هذه المباراة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني 2024-2025.

معلق مباراة ريال مدريد وألافيس

ويعلق على أحداث هذه المباراة، المعلق المتميز عصام الشوالي، عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمباراة ديبورتيفو ألافيس

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو، ديفيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك.

مركز ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

1- برشلونة 18 نقطة.

2- ريال مدريد 14 نقطة.

3- أتلتيك بيلباو 13 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 12 نقطة.

5- فياريال 11 نقطة.

6- ديبورتيفو ألافيس 10 نقاط.

7- أوساسونا 10 نقاط.

8- سيلتا فيجو 9 نقاط.

9- رايو فاليكانو 8 نقاط.

10- ريال بيتيس 8 نقاط.

11- ريال مايوركا 8 نقاط.

12- جيرونا 7 نقاط.

13- إسبانيول 7 نقاط.

14- ليجانيس 6 نقاط.

15- إشبيلية 5 نقاط.

16- ريال سوسييداد 5 نقاط.

17- بلد الوليد 5 نقاط.

18- خيتافي 4 نقاك.

19- فالنسيا 4 نقاط.

20- لاس بالماس نقطتان.

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