مبابي يحبط مخطط حارس إسبانيول بموقف طريف في الدوري الإسباني

سلطت تقارير صحفية إسبانية اليوم، الضوء على موقف طريف بين كيليان مبابي نجم ريال مدريد وخوان جارسيا حارس مرمى نادي إسبانيول، في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين.

والتقى ريال مدريد مع نظيره إسبانيول مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم 2024-2025.

مبابي يراوغ حارس إسبانيول مستغلًا اختلاف اللغات

وأشارت شبكة إسبانية في تقرير لها، أن خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول أثناء مباراته ضد ريال مدريد، وبعد حصول الميرنجي على ركلة جزاء تقدم كيليان مبابي لتسديدها، حاول تشتيت ذهنه.

وأوضحت أن جارسيا تقدم للحديث مع مبابي ومحاولة تشتيته، قبل أن يتدخل لويس فاسكيز نجم الميرنجي.

وصرح مبابي لـ جارسيا ضاحكًا وقال: "أنا حتى لا أفهم كلمة واحدة مما تقوله لي"، مما أثار ضحكات فاسكيز والحارس الإسباني أيضًا وغادر كل إلى مكانه من أجل تنفيذ ركلة الجزاء.

كيليان مبابي

مركز مبابي في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويستعرض الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني وموقف مبابي كالآتي:

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 6

2- رافينيا - برشلونة - 5

3- كيليان مبابي - ريال مدريد - 4

3- آيوزي بيريز - فياريال - 4

3- لامين يامال - برشلونة - 3

3- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 3

3- داني أولمو - برشلونة - 3

3- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 3

3- خافيير بوادو - إسبانيول - 3

3- جيوفاني لو سيلسو - ريال بيتيس - 3

3- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 3

3- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 3

3- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 3

4- بيدري - برشلونة - 2

4- أرنو دانجوما - فياريال - 2

4- خوان كروز - ليجانيس - 2

4- توني مارتينيز - ألافيس - 2

4- هوجو دورو - فالنسيا - 2

4- أوناي لوبيز - رايو فاييكانو - 2

4- أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 2 =14

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