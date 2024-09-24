المتأهلون في كأس الملك بعد خسارة الأهلي أمام جندل وتأهل الاتفاق

تستكمل على مدار اليوم الثلاثاء، منافسات كأس الملك السعودي في نسختها الجارية، بعدما انطلقت منافسات دور الـ 32 مساء الأحد الماضي.

وشهدت مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين العديد من المفاجآت حتى الآن، وكان أخرها خسارة الأهلي أمام جندل، ليصبح أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن.

ويستعرض لكم “الموجز” في هذا التقرير، أبرز نتائج مباريات كأس الملك السعودي، والفرق المتأهلة لدور الـ 16 من عمر هذه البطولة.

المتأهلون إلى ثمن نهائي كأس الملك السعودي

تأهل 7 فرق إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2024-2025، بعد مباريات أمس الاثنين، التي شهدت منافسات قوية ونتائج مثيرة.

1- العربي

2- الوحدة

3- القادسية

4- الفيحاء

5- النصر

6- الطائي

7- الجندل

الأهلي يسقط أمام جندل في كأس الملك السعودي

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام الجندل، بتيجة 2-1 بالمباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتواجه الفيحاء مع نظيره الباطن، في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم أيضاً، والتي انتهت بفوز الفريق الأول برباعية دون رد، ليحسم تأهله رسميًا إلى دور الـ 16 .

الاهلي السعودي

الاتفاق يتأهل على حساب العدالة في كأس الملك السعودي

وحقق الاتفاق تحت القيادة الفني للأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد، فوزًا مثيرًا أمام العدالة، في المواجهة التي جمعتهما أمس الاثنين بهدفين دون رد، ليلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ 16 من كأس الملك السعودي

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال ضد البكيرية / 6:35 مساء.

الفتح ضد الجبلين / 6:45 مساء.

الشباب ضد الخلود / التاسعة مساء.

الاتحاد ضد العين السعودي / التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات كأس الملك السعودي

وتنقل أحداث مباريات كأس الملك السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لأنها الناقل الحصري والرسمي للبطولة بهذا الموسم 2024-2025.، وهي القناة الوحيدة التي يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباريات اليوم في كأس الملك من خلالها.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

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