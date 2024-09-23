استبعاد رونالدو.. تشكيل النصر لمواجهة الحزم في كأس الملك السعودي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الحزم بعد قليل، في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستضيف ملعب الرس، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونظيره الحزم، اليوم الأثنين في الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدور الـ 32 من كأس الملك السعودي.

استبعد المدير الفني للنادي النصر السعودي، ستيفانو بيولي، نجمه كريستيانو رونالدو، من التشكيل الرسمي للفريق أمام الحزم.

وجاء تشكيل النصر أمام الحزم كالتالي:-

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: محمد آل فتيل، وسالم النجدي، وإيميريك لابورت، وسلطان الغنام.

خط الوسط: أوتافيو، ومختار على، وعبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، وأنجليو، وأندرسون تاليسكا.

بدلاء النصر أمام الحزم.. راغد النجار، مبار البوعينين، محمد سيماكان، سالم النجدي، عبد الله الخبيري، علي الحسن، ماجد قشيش، أيمن يحيى، ويسلي تيكسيرا، محمد مران.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في كأس الملك السعودي

تنقل قناة SSC sports، مباراة النصر والحزم في كأس الملك السعودي، ويمكن ضبطها عبر التردد الآتي:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

النصر السعودي

ويستهل النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين طامحًا في تعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

ويخوض فريق النصر مباراته بإدارة فنية جديدة للإيطالي ستيفانو بيولي، في ثاني اختباراته مع النادي السعودي خلفًا لـ لويس كاسترو.

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي "روشن" الذي انطلق منذ أربع جولات، برصيد 8 نقاط حصدهم من انتصارين وتعادلين.

الحزم السعودي

أما فريق الحزم فينشط حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" بعد أن هبط في النسخة الماضية من دوري روشن باحتلاله المركز الأخير.

ويتواجد فريق الحزم في المركز الثالث بترتيب جدول الدرجة الأولى السعودي برصيد 10 نقاط، حصدهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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