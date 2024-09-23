كأس الملك السعودي|موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، موعد مباراة الهلال السعودي القادمة، بعد الفوز على الاتحاد بثلاثية، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد البكيرية في كأس الملك السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيرة البكيرية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 6:35 مساءً، على ملعب مدينة عبدالله الرياضية، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس الملك السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد البكيرية

تذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر قناة SSC الرياضية السعودية بشكل حصري، حيث سيتمكن المشجعين من متابعة مجريات مباراة الهلال والبكيرية عبر شاشتها.

الهلال السعودي

تشكيل الهلال المتوقع أمام البكيرية

من المتوقع أن يخوض الهلال السعودي مباراته القادمة ضد البكيرية، معتمدًا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: علي البليهي، رينان لودي، جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي.

خط الوسط: سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش.

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش.

حصد الزعيم 3 نقاط هامة رفعت رصيده إلى 12 نقاط في المركز الأول، واستعاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بعد الاطمئنان على صدارة الدوري، يخوض الهلال مسابقة محلية أخرى بمواجهة البكيرية الثلاثاء المقبل.

يفتتح حامل اللقب مشواره في كأس الملك موسم 2024-2025، أمام البكيرية، في بداية الحفاظ على اللقب والتأهل إلى ثمن النهائي.

الهلال بدأ تحضيراته اليوم لمواجهة البكيرية

بحسب ما نشرته جريدة “الرياضية” السعودية، فإن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، قرر خوض اللاعبين، تدريبات يوم السبت، من أجل التحضير لمواجهة البكيرية، الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك.

وتوج الهلال السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم الماضي، على حساب النصر، بعدما فاز باللقب الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

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