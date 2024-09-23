في الوقت القاتل.. النصر يفوز على الحزم ويتأهل لدور الـ16 من كأس الملك السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالفوز على الجزم، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب الرس، في إطار منافسات الدور الـ 32 من كأس الملك السعودي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة النصر والحزم في كأس الملك السعودي

جاء الهدف الأول لفريق الأول، في الدقيقة 6+45 من عمر المباراة، عن طريق السنغالي ساديو ماني، بعدما تلقى كرة عرضية من سلطان الغنام قابلها برأسية سكنت الشباك.

وتعادل فريق الحزم، في الدقيقة 62، عن طريق اللاعب باسل السيالي، بعد تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء صوبها مباشرة على المرمى.

سجل نواف بوشل، هدف الفوز، حيث استغل اللاعب الخطأ الكارثي من دفاع الحزم وحارس مرماه، ليسجل الهدف الثاني الذي منحه بطاقة التأهل.

فريق النصر السعودي

وضم تشكيل النصر أمام الحزم كل من:-

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: محمد آل فتيل، وسالم النجدي، وإيميريك لابورت، وسلطان الغنام.

خط الوسط: أوتافيو، ومختار على، وعبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، وأنجليو، وأندرسون تاليسكا.

بدلاء النصر أمام الحزم.. راغد النجار، مبار البوعينين، محمد سيماكان، سالم النجدي، عبد الله الخبيري، علي الحسن، ماجد قشيش، أيمن يحيى، ويسلي تيكسيرا، محمد مران.

النصر السعودي

يستهل النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين طامحًا في تعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

ويخوض فريق النصر مباراته بإدارة فنية جديدة للإيطالي ستيفانو بيولي، في ثاني اختباراته مع النادي السعودي خلفًا لـ لويس كاسترو.

يحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي "روشن" الذي انطلق منذ أربع جولات، برصيد 8 نقاط حصدهم من انتصارين وتعادلين.

الحزم السعودي

أما فريق الحزم فينشط حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" بعد أن هبط في النسخة الماضية من دوري روشن باحتلاله المركز الأخير.

ويتواجد فريق الحزم في المركز الثالث بترتيب جدول الدرجة الأولى السعودي برصيد 10 نقاط، حصدهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

إقرأ أيضًا:

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

انتهاء موسم نجم مانشستر سيتي بعد مباراة أرسنال بسبب إصابة قوية