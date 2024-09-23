انتهاء موسم نجم مانشستر سيتي بعد مباراة أرسنال بسبب إصابة قوية

فجرت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، مفاجأة صادمة حول انتهاء موسم نجم مانشستر سيتي، بعد مشاركته في مباراة أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي.

أقيمت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2024-2025.

وتعادل مانشستر سيتي إيجابياً مع أرسنال بنتيجة 2-2، في هذه المواجهة القوية، التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد ببطولة البريمرليج.

وشهدت هذه المباراة، تعرض الإسباني رودري نجم فريق مانشستر سيتي لإصابة قوية، ولم يتمكن من استكمال المباراة ليخرج من أرض الملعب سريعاً.

إنتهاء موسم رودري مع مانشستر سيتي

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها رودري نجم مانشستر سيتي، في العاصمة الإسبانية مدريد، أثبتت إصابة اللاعب بقطع على مستوى الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأكدت أن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة، من أجل تحديد التشخيص النهائي لإصابته لتلقي العلاج المناسب من أجل عودته إلى الملاعب سريعاً.

وأوضحت، أنه وفقاً للتشخيص الأولي، فإن رودري قد انتهى موسمه مع مانشستر سيتي هذا العام بسبب هذه الإصابة، وتعد هذه صدمة قوية لـ بيب جوارديولا مدرب السماوي، لأن اللاعب من أهم عناصر الفريق في الوقت الحالي.

إصابة رودري نجم مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال كالآتي:

1 مانشستر سيتي 13 نقطة.

2 ليفربول، 12 نقطة.

3 أستون فيلا، 12 نقطة.

4 آرسنال، 11 نقاط.

5 تشيلسي، 10 نقاط.

6 نيوكاسل، 10 نقاط.

7 برايتون، 9 نقاط.

8 نوتينجهام فورست، 9 نقاط.

9 فولهام، 8 نقاط.

10 توتنهام، 7 نقاط.

11 مانشستر يونايتد 7 .

12 برينتفورد، 6 .

13 بورنموث 5 .

14 وست هام يونايتد، 4

15 ليستر سيتي، 3 .

16 كريستال بالاس، 3.

17 إيبسويتش تاون، 3 .

18 ساوثهامبتون، نقطة.

19 إيفرتون، نقطة.

20 ولفرهامبتون، نقطة.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من فيفا بشأن مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال 2024

قناة مجانية تنقل مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك