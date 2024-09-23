قرار عاجل من فيفا بشأن مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال 2024

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قراراً عاجلاً بشأن مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المرتقبة بينهما في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024.

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024 “كأس القارات”.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي، في الدور الثاني من بطولة الإنتركونتيننتال بنسختها الحالية.

وكان العين قد تأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس القارات، بعدما تخطى عقبة أوكلاند سيتي في الدور الأول بنتيجة 6-2.

ويستعرض لكم “الموجز”، في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والعين، وقرار الفيفا الجديد بشأن هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتذاع أحداث هذه المباراة المرتقبة عبر قناة أبو ظبي الرياضي المفتوحة، بعدما حصلت على حقوق نشر هذه المواجهة.

مباراة الأهلي

قرارات هامة من الفيفا بشأن مباراة الأهلي والعين

واتخذ الفيفا قرارات هامة، بشأن مباراة الأهلي والعين القادمة، على رأسهم، أن تكون قائمة الأحمر مكونة من 23 لاعبا، وأن الموعد النهائي لتسليمها 14 يوما من المباراة.

ومن ضمن هذه القرارات أيضاً، أنه يجوز الاستبدال أو الإضافة على قائمة الأهلي، قبل 48 ساعة من اللقاء، وبذلك يحق للأحمر أن يضيف الصفقات الجديدة في هذه القائمة.

صفقات الأهلي الجديدة

وأبرم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من بينهم يوسف أيمن، يحيي عطية الله، وأشرف داري، بجانب اللاعب عمر الساعي.

مواعيد مباريات كأس الإنتركونتيننتال القادمة

-الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند / الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 / على ستاد القاهرة.

- باتشوكا المكسيكي ضد بطل أمريكا الجنوبية / الأربعاء 11 ديسمبر 2024 .

- الفائز من المباراة الثانية ضد الثالثة / السبت 14 ديسمبر 2024 .

- المباراة النهائية: ريال مدريد ضد الفائز من المباراة الخامسة / الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

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