طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

توجه النادي الأهلي برئاسة محمود الحطيب بطلب عاجل إلى الجهات الأمنية قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في استاد القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر القادم.

الأهلي يطلب حضور الجماهير أمام العين بالسعة كاملة

وعلم" الموجز" أنه قد بدأت الاتصالات بين إدارة النادي الأهلي والجهات المعنية للتنسيق بشأن مباراة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال، ولاسيما فيما يتعلق بحضور الجماهير.

تلقى مسئولو النادي اتصالات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطالب بضرورة استيعاب السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال هذه المباراة المهمة.

تمثل بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024 بديلاً عن كأس العالم للأندية، حيث تضم أبطال القارات الستة الحاصلين على بطولات دوري الأبطال.

يُقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن ما يعرف بـ "كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ"، وسيتأهل الفائز إلى دور كأس التحدي.

في كأس التحدي، سيلتقي الفائز بين الأهلي والعين بفائز ديربي الأمريكيتين في مرحلة تعادل نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

على صعيد آخر، تم تحديد سفر الأهلي إلى السعودية يوم الأربعاء المقبل، حيث سيخوض الفريق تدريبًا صباحيًا على ملعب التتش قبل السفر في الرابعة عصرًا.

وسيتدرب الأهلي مرة واحدة فقط في السعودية قبل خوض اللقاء المرتقبة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.

ستجمع مواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي رسمياً للمرة الأولى منذ 30 عامًا، منذ عام 1994، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة القادمة على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية.

تمثل هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع بين القطبين المصريين ولمعرفة من سيحقق الهيمنة على القارة السمراء.

حصل النادي الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب، بينما انتهت مباراة الذهاب بتعادل سلبي بدون أهداف.

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