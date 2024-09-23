مفاجأة في خط الهجوم..كولر يستقر علي قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك السوبر الإفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الأحمر، لمواجهة الزمالك، في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي، التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه فريق الأهلي، نظيره الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالممكلة العربية السعودية، في السوبر الإفريقي.

أهلي وزمالك

وجاءت قائمة الأهلي أمام الزمالك لمباراة كأس السوبرالإفريقي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد هاني، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري.

خط الوسط: أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلى.

استبعد مارسيل كولر، اللاعب عمر الساعي، المنضم حديثًا من صفوف الإسماعيلي، من قائمة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

استعدادات فريق الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

منح المدرب السويسري، اللاعبين راحة اليوم الإثنين من التدريبات، على أن يعود غدًا الثلاثاء، من أجل استئناف الاستعدادت قبل التوجه إلى السعودية يوم الأربعاء.

وقرر كولر أن يخوض لاعبي الأهلي التدريب مرة واحدة فقط بالسعودية، استعدادًا للسوبرالأفريقي، حيث يتدرب الفريق صباح يوم 25 سبتمبر بالتتش على أن يتوجه بعدها إلى السعودية ويتدرب هناك يوم 26 سبتمبر قبل خوض البطولة القوية.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.

قناة بي إن سبورت المفتوحة.

قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزملك، في كأس السوبر الأفريقى، يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويعاون الشلماني كل من:-

عطية محمد مساعد أول.

التونسي خليل الحساني مساعد ثاني.

الصومالي عمرعبدالقادر ارتان حكما رابعا.

الجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

توج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي بنتيجة (1-0)، فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحقق الزمالك كأس الكونفدرالية، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

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