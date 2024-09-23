ينتظر محبي كرة القدم العالمية، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية بموسم 2024-2025، كما أنها تبحث عن القنوات الناقلة لها.

لذلك، حرص “الموجز”، على أن ينشر في هذا التقرير، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة لها.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي استعدادته لمواجهة واتفورد في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، على أن تقام هذه المواجهة، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، عبر شبكة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

معدل الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل وواكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوفسكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، إيلكاي جوندوجان. وسط الملعب الهجومي: سافينيو، برناردو سيلفا، جيرمي دوكو

الهجوم: إيرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي

قائمة مانشستر سيتي في الموسم الجديد 2024-2025

حراسة المرمى: إيدرسون، أورتيجا، كارسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان أكي، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ويلسون اسبراند.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، جاك جريليش، جيريمي دوكو، رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، ماتيوس نونيز.

الهجوم: سافينهو، فيل فودين، ماكاتي، إيرلينج هالاند.

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