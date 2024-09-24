غير مرغوب فيه.. الزمالك يطالب «كاف» بتغيير حكم مباراة السوبر الأفريقي

أكد أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك، على تخوف ناديه من تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم، لمباراة الأبيض أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وقال أحمد سالم عبر قناة الشمس: "هناك تخوف و قلق من حكم مباراة الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي، ويجب تدارك الموقف مبكرًا".

أحمد سالم

وتابع "حكم السوبر الليبي معتز إبراهيم أثير حوله الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك بعض التخوفات حوله ونحن كـ زمالك غير مرتاحين له لعدة أسباب لا داعي لذكرها".

وأتم تصريحاته "نتمنى أن يتلقى الاتحاد الإفريقي مخاوف الزمالك بشأن حكم السوبر ويتم استبداله وكل ما نريده هو الحياد الكامل".

ووجه أحمد سالم، رسالة لجماهير الزمالك من أجل دعم الفريق قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبلة.

لجنة الحكام تقرر تعيين الليبي معتز الشلماني لمباراة السوبر الإفريقي

وكانت قد قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزملك، في كأس السوبر الأفريقى، يوم الجمعة 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويعاون الشلماني كل من:-

عطية محمد مساعد أول.

التونسي خليل الحساني مساعد ثاني.

الصومالي عمر عبدالقادر ارتان حكما رابعا.

الجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.



ويواجه فريق الزمالك، نظيره الأهلي، يوم الجمعة 22 سبتمبر 2024، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالممكلة العربية السعودية، في بطولة السوبر الأفريقي.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

توج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحقق الزمالك كأس الكونفدرالية، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

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