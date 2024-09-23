الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من كأس الملك السعودي بعد مباريات اليوم

تأهل 7 فرق إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2024-2025، بعد مباريات اليوم، التي شهدت منافسات قوية ونتائج مثيرة.

ويستعرض لكم “الموجز” في هذا التقرير، أبرز نتائج مباريات كأس الملك السعودي اليوم، والفرق المتأهلة لدور الـ 16 من عمر هذه البطولة.

من أبرز مباريات كأس الملك السعودي اليوم، مباراة النصر والحزم، التي حسمها العالمي لصالحه بالفوز بنتيجة 2-1 ومن ثم تأهل إلى دور الـ 16 من عمر هذه البطولة بنسختها الجديدة.

مفاجآت في نتائج مباريات كأس الملك السعودي اليوم

كما شهدت أيضاً مواجهة قوية بين الخليج الذي يضم في صفوفه المصري محمد شريف، ونظيره الطائي، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-2، بعدما التجأت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتواجه الفيحاء مع نظيره الباطن، في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم أيضاً، والتي انتهت بفوز الفريق الأول برباعية دون رد، ليحسم تأهله رسميًا إلى دور الـ 16 .

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام الجندل، بتيجة 2-1 بالمباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي - كأس الملك السعودي

وكان قد أقيمت مساء أمس عدة مباريات في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك أيضاً، حيث التقى العربي مع الأخدود، وصعد الفريق الأول.

والتقى العروبة مع القادسية، وصعد الأخير إلى الدور المقبل، بجانب صدام الوحدة مع الفيصلي، وتأهل الأول لدور الـ 16 من عمر هذه البطولة.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 من كأس الملك السعودي

1- العربي

2- الوحدة

3- القادسية

4- الفيحاء

5- النصر

6- الطائي

7-الجندل

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين غداً

الهلال ضد البكيرية / الاثنين / 6:35 مساء.

الفتح ضد الجبلين / 6:45 مساء.

الشباب ضد الخلود / التاسعة مساء.

الاتحاد ضد العين السعودي / التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات كأس الملك السعودي

وتنقل أحداث مباريات كأس الملك السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لأنها الناقل الحصري والرسمي للبطولة بهذا الموسم 2024-2025.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

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