المندوه: صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مباراة الأهلي والزمالك.. أعلن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن صرف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المتأخرة باستثناء الشروط الخاصة في عقود اللاعبين، والتفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأشار المندوه إلى أن ذلك القرار يأتي من أجل توفير جو من الهدوء والاستقرار داخل الفريق الأبيض، قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

يواجه فريق الزمالك، نظيره الأهلي، يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالممكلة العربية السعودية، في السوبر الإفريقي.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق ، والتي شهدت عودة محمود حمدي "الونش" مدافع القلعة البيضاء، لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية.

يتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

الونش

وضمت القائمة، الثلاثي الجديد محمد حمدي ومحمود بنتايك وكونراد ميشالاك، بالإضافة إلى الثنائي العائد من الإعارة أحمد محمود وحسام أشرف، بينما يغيب أحمد فتوح لاعب الزمالك عن المباراة، وكذلك سيد عبد الله.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – شيكابالا – مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك – سيف الدين الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف – ناصر منسي

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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