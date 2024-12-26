بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس.. والكتاكيت والبط والبيض

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة تفاصيل أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس وسواء البلدي منها أو الساسو أيضاً وذلك وفق آخر تحديث يوميًا، وفي السطور التالية، يستعرض "الموجز" أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 25 ديسمبر للعام الجاري 2024.

أسعار افراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت متوسط أسعار كيلو الدواجن البيضاء اليوم الخميس بين 73 - 74 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 77 - 78 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلى 110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 35 - 43 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بين 26 - 26,5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم إلى بين 17 - 18 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم نحو 99 - 100 جنيه.

وأقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم نحو 69 - 70 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 84 - 85 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو البط البغالي اليوم بين 79 - 80 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 73 - 74 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 77 - 78 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلى 110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم نحو 55 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البانية اليوم في محلات الفراخ بالأسواق إلى مستوى بين 200- 205 جنيهات.

وبلغ أيضاً سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم 85 جنيهاً، وتراوح سعر الدبابيس بين 98 - 100 جنيه للكيلو، وقد يرتفع أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

ووصل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض إلى 94 - 95 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو اللحم الرومي أسمر نحو 109 - 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 146 - 149 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 145 - 148جنيها.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 134 - 135 جنيهاً.

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