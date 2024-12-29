أسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 فى الأسواق

أسعار الفراخ والبط اليوم .. أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 عن آخر تحديث لأسعار الفراخ البيضاء، التي شهدت انخفاضًا في تحركاتها السعرية منذ نهاية الأسبوع الماضي، و هذا الانخفاض ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، خاصة وأنها تعد من أكثر المنتجات طلبًا من قبل المستهلكين.

‎سعر الدواجن اليوم في مصر

وينشر موقع الموجز فيما يلي أسعار الفراخ والبط اليوم ، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وفقًا لأحدث التحديثات في بورصة الدواجن، التي تشمل أسعارها في المزارع والمحلات التجارية، بالإضافة إلى أسعار الدواجن البلدية، وذلك بناءً على متابعة البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ والبط اليوم

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

ويحظى سعر الفراخ في السوق المصري باهتمام كبير من جميع المواطنين، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة أسعار كرتونة البيض البلدي أو البيض الأحمر والأبيض، نظرًا لتأثير سعر الفراخ البيضاء بشكل ملحوظ على أسعار البيض والبانيّة وجميع المنتجات المرتبطة بالدواجن بشكل عام.

سعر الدواجن البيضاء

وأفادت بورصة الدواجن اليوم بأن سعر كيلو الفراخ البيضاء وصل إلى 77 جنيهًا تسليمًا لأرض المزرعة، بينما يختلف السعر في الأسواق للمستهلك، حيث يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو، وتعد الفراخ البيضاء هي الأكثر رواجًا في الأسواق والمحلات المحلية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الدواجن البلدي

أما بالنسبة للدواجن البلدي، فقد سجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن 126 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار للمستهلك بين 126 و132 جنيهًا، وذلك حسب الموقع الجغرافي، وسجل سعر الكيلو من الفراخ الساسو الحمراء في بورصة الدواجن اليوم 90 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار بيعها للمستهلكين في السوق المحلية بين 100 و105 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو في الأسواق بنسبة تتراوح بين 5 و15 جنيهًا، وذلك بناءً على تكاليف الربح والنقل.

سعر الدواجن امهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 57 جنيهًا، بينما تراوحت أسعارها في الأسواق بين 63 و67 جنيهًا، كما تواصل أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تقلباتها في الأسواق المصرية، حيث سجلت عدة تغييرات في أسعار منتجات الدواجن الطازجة، ووفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام حوالي 170 جنيهًا، بينما سجل سعر دجاجة كاملة فريش بوزن 1000 إلى 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.

أما بالنسبة لصدور الدجاج بالعظام الطازجة، فقد بلغ سعر الكيلو منها نحو 150 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو بانيه الدجاج الطازج حوالي 240 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو دبوس دجاج طازج 150 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو أوراك الدجاج الطازجة حوالي 110 جنيهات.

وفيما يخص المنتجات المحلية، وصل سعر بانيه الدجاج فريش الوطنية بوزن كيلو إلى 275 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو أوراك دجاج بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا، وفقًا للمنطقة، كما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 155 و160 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 165 و170 جنيهًا.

ويُذكر أن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي شهدت زيادة طفيفة في الأسعار منذ يومين، حيث ارتفعت بمقدار جنيهان للكيلو، وذلك وفقًا لتقرير بورصة الدواجن.

أسعار البط اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

شهدت أسعار البط في الأسواق اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت أسعار الأنواع المختلفة من البط بين 70 جنيهًا و130 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة، ووفقًا لأحدث التحديثات، بلغ سعر بط البلدي حوالي 120 إلى 130 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر بط المسكوفى ما بين 90 و100 جنيه، وبط المولار سجل سعره بين 80 و90 جنيهًا، أما بط الفرنسى فقد تراوح سعره بين 70 و80 جنيهًا، في حين بلغ سعر بط البغال من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

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