إستقرار في أسعار البيضاء والساسو.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت

تواصل بورصة الدواجن تسجيل تحديثات جديدة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت بكافة أنواعها، مما يسهم ذلك في توجيه حركة الأسواق المحلية واحتياجات المستهلكين، ولذلك سيقدم لكم الموجز في السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبط والبيض وبالإضافة إلى الكتاكيت وغيرهم وذلك في 27 ديسمبر 2024.

أسعار الطيور والبيض اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن نحو 75 جنيهًا للكيلو في المزارع وهذا السعر يعد أساسًا لتحديد أسعار البيع في السوق، إلا أن التكلفة تتباين حين الوصول إلى المستهلك، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق المحلية بين 80 و85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم بين 35 - 43 جنيهاً.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم السبت بين 26 - 26,5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو إلى 16 - 17 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

اقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم السبت إلى 64 - 65 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 84 - 85 جنيهاً.

وناهز سعر كيلو البط البغالي اليوم السبت نحو 74 - 75 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن نحو 75 جنيهًا للكيلو في المزارع وهذا السعر يعد أساسًا لتحديد أسعار البيع في السوق، إلا أن التكلفة تتباين حين الوصول إلى المستهلك، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية بين 80 و85 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة لأسعار الفراخ الساسو، فقد بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم السبت 80 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الأسعار في السوق المحلية بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفراخ البلدي، التي تعد من الأصناف المفضلة لدى المصريين بسبب طريقتها التقليدية في التربية والتغذية، فقد تراوحت أسعارها اليوم السبت بين 100 و115 جنيهًا للكيلو في الأسواق المحلية.

ووصل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم السبت إلى 58 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو لحم رومي أبيض اليوم السبت إلى 105 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر نحو 125 جنيهاً.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت بين 147 - 150 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 147 - 149 جنيهاً.

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 134 - 135 جنيهاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت

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