أسعار الدواجن .. سعر الفراخ والبط اليوم الخميس 28-12-2024

شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، ارتفاع ملحوظ، في الأسواق، وخاصة أسعار الفراخ ليرتفع سعر كيلو من جنيهين لـ 5جنيهات، وفقًا للأسعار المعلنة في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية .

ويستعرض الموجز، أسعار الدواجن بمختلف الأنواع وأسعار البيض والبط والكتاكيت اليوم السبت الموافق 28 – 12-2024 داخل بورصة الدواجن، على النحو التالي:

سعر الدواجن البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن من 77 إلى 78 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء من بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

سعر الدواجن البلدي

وجاء سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وبلغ سعر كيلو الدواجن بلدي نحو 85 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

سعر الدواجن الأمهات

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم لـ 58 جنيهًا.

أسعار الدواجن

سعر كرتونة البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض في الجملة 150 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في الجملة لـ 150 جنيهًا

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض البلدي

سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيهًا جملة.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بنحو 160 جنيها.

أسعار البط اليوم

سعر كيلو البط الفرنساوي

اقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم السبت إلى 64 - 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سعر كيلو البط المسكوفي

وسجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 84 - 85 جنيهًا.

وناهز سعر كيلو البط البغالي اليوم السبت نحو 74 - 75 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الساسو البيور عمر يوم يتراوح ما بين 17 و 18 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركات يوم 35 جنيه 43 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح ما بين 16 و 17 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان يوم 26 جنيه 26.5 جنيه.

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